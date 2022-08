Filtran datos bancarios de miles de chihuahuenses

Chihuahua– Datos como dirección, teléfonos, nombres completos, RFC y correos electrónicos de miles de chihuahuenses, usuarios de Banorte, de distintos municipios se encuentran para su libre descarga luego de la filtración gratuita desde un foro dedicado a la venta de este tipo de información. Si bien el banco manifestó mediante un breve comunicado oficial que no hubo vulneración en ciberseguridad, señala que los datos se encuentran desactualizados; no obstante, no ha negado que sean reales.

En primera instancia fue el investigador Brian Krebs quien alertó que en un foro dedicado a ciberdelitos, como él mismo hace referencia, se había filtrado la base de datos que previamente se mantenía a la venta en el sitio. Esto luego de que uno de los administradores, al recibir la petición de remover el contenido por parte de Group-IB, empresa de ciberseguridad que trabaja para el citado banco, hiciera lo contario al comprarlo él mismo y ofrecerlo de manera gratuita.

Esta base de datos de fácil acceso contiene 1.4 gigabytes de información, que según la descripción del administrador incluye hasta 10 millones de nombres de usuarios de todo México con los citados datos personales. Tan sólo de chihuahuenses se estima que éstos alcanzan los 450 mil, que incluyen domicilios y ladas que coinciden con las de los municipios a los que se hace referencia.

Ante esta filtración, Banorte emitió un comunicado oficial en el que señala lo siguiente: “Con respecto a la publicación de una supuesta base de datos perteneciente a Banorte, informamos que no se ha presentado ninguna vulneración a nuestras plataformas e infraestructura tecnológica. El conjunto de información a la que se hace referencia es inexacta y desactualizada, y no pone en riesgo a nuestros usuarios y clientes. Banorte está comprometido con la seguridad de nuestros clientes y la integridad de su información”.

No obstante, expertos en ciberseguridad como José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señalaron que la filtración sí podría ser usada en distintos ciberdelitos como extorsiones o suplantación de identidad.

“Sobre el escueto comunicado de Banorte: una base de datos desactualizada aún es valiosa para cibercriminales. La gente no cambia de dirección postal, correo, teléfono o RFC con facilidad. Se siguen comerciando bases de hace 10 años que tienen tasas de éxito considerable”, twiteó Flores.

Actualmente la información sigue disponible, por lo que también se ha hecho un llamado a la población a mantenerse alerta en caso de ser posibles víctimas de ciberdelitos utilizando estos datos.

