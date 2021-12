‘Ficha’ Estado a BCH para licitaciones

Ciudad Juárez— Aun cuando la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) llegó a un acuerdo conciliatorio con la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH para la reactivación de los trabajos en el cuerpo oriente del paso elevado de avenida De las Torres y bulevar Zaragoza, la compañía quedará “fichada” en el padrón de proveedores del Estado para próximas licitaciones, al no contar con capacidad técnica, ni financiera para realizar obras similares, aseguró el titular de la dependencia, Carlos Aguilar García.

De acuerdo con información de la dependencia, los trabajos para la terminación del puente fueron reactivados el pasado 6 de octubre, sin embargo, hasta esta semana, se comenzó a observar a personal de la constructora en la zona de edificación. Lo anterior, ya que se realizaron “labores en taller” para el colado de las trabes pendientes, según especificó el funcionario.

“Ya son los trabajos finales para concluir esa obra que lleva un avance del 27% respecto a este último programa, la fuente de trabajadores empieza a reflejarse porque se han estado realizando labores en el taller con el fabricado de trabes y diafragmas que hay que ir montando en los cabezales del puente y continuar con la cimbra y colado de losas para el área de rodamiento, pintura y colocación de señalética vertical y horizontal”, comentó.

La SCOP indicó que hasta el momento son cinco las trabes que quedan pendientes por ser colocadas en la estructura, por lo que se espera que los trabajos concluyan hasta fines de marzo de 2022, por lo que solicitará a la empresa redoblar esfuerzos en el sitio.

Según archivo periodístico, la construcción de dicho puente inició a finales de septiembre del 2020 y de acuerdo con el contrato 144-OP-0036/20-DC/OBRA, el Gobierno del Estado autorizó a BCH un importe de 28 millones 562 mil 004 pesos sin IVA incluido para la realización de esta obra, que según el contratista, iba a ser terminada a fines de septiembre pasado.

El plazo original, obligaba a la constructora a terminar los trabajos en 240 días naturales, los cuales vencieron el pasado 9 de marzo de 2021. El 28 de julio del 2020, la SCOP autorizó un ajuste en los calendarios del proyecto debido a atrasos en la entrega del anticipo, por lo que se aprobó que los trabajos se entregaran el 24 de marzo del 2021.

Posteriormente, el 25 de septiembre del 2020, la dependencia autorizó una segunda reprogramación para la entrega de las obras, atribuyendo dicha decisión a que la constructora no pudo iniciar los trabajos debido a que la JMAS se encontraba realizando labores de sustitución del colector, estableciendo un plazo que concluía el 5 de mayo del 2021.

Fue el 23 de abril del 2021 cuando Obras Públicas emitió un nuevo convenio modificatorio, autorizando a la empresa entregar los trabajos a más tardar el 22 de agosto del presente año. En dicho documento, se atribuyen los retrasos a la localización de líneas gas natural, trabajos de iluminación y semaforización realizados en el lugar, así como a las condiciones climatológicas registradas en octubre del año pasado, entre otras circunstancias.

A fines del pasado mes de julio, trabajadores de la compañía BCH se pronunciaron en paro laboral durante más de tres días, debido a la falta de pago de su sueldo; mientras que los constantes atrasos provocaron que la pasada administración estatal iniciara un proceso de rescisión de contrato el 17 de agosto del presente año, el cual fue renegociado con el cambio de Gobierno.

Respecto a si la reactivación de la obra significaría un gasto adicional al monto contemplado inicialmente, Aguilar García indicó que los precios unitarios establecidos salieron de una licitación, por lo que el retorno a las labores no tendría por qué impactar en el costo de la obra.

“Estamos esperando un proceso administrativo, por lo que la presentación de algunas de las estimaciones se tuvieron que presentar en cero, esto es porque contractualmente hay una cláusula donde también se establecen multas, las retenciones aplicadas son parte de ello porque duró la obra un período de tiempo sin construcción y eso amerita sanciones”, explicó.

Con lo anterior, se señaló que aun cuando se llegó a un acuerdo con la empresa, ésta permanecerá “fichada” por el Estado para próximas convocatorias, lo que le impediría poder participar.

“Como esta obra y otras más recibidas en estas condiciones, otorgadas sin análisis correctos en cuanto a capacidad técnica y financiera, se tomarán en cuenta para próximas convocatorias y van a sufrir cierto castigo por no tener la capacidad para atender obras de esta índole, claro que la compañía tendrá ese sorteo que no podrán ser consideradas puesto que hay referencias obvias de que no pueden”, concluyó.

elara@redaccion.diario.com.mx