Fianza a Duarte ‘avergonzaría’ a EU

Ciudad Juárez— En la solicitud para que una Corte federal niegue la libertad bajo fianza a César Horacio Duarte Jáquez, el Gobierno de Estados Unidos advierte que el beneficio pondría en riesgo la presencia del exmandatario en el juicio de extradición a México y podría “avergonzar” a ese país.

“La asignación de la fianza en cualquier cantidad no garantiza la presencia de Duarte en el tribunal e invitaría a la posibilidad de avergonzar a Estados Unidos en la conducción de sus asuntos exteriores”, dice la moción introducida el pasado viernes por el Departamento de Justicia.

Ante la solicitud, la defensa del exmandatario pidió y obtuvo ayer lunes la ampliación de un día al plazo para responder, manifestando además “sorpresa” ante los argumentos –presentados también el viernes por el Gobierno de Estados Unidos– de que Duarte trató de intimidar a potenciales testigos.

“La moción del Gobierno, inmediatamente después de la conversación del 23 de julio de 2020 entre las partes, sorprendió a la defensa con acusaciones de intimidación de testigos, junto con afirmaciones de que el señor Duarte presenta un peligro para la comunidad donde ha vivido desde al menos 2017 sin incidentes”, señala la petición presentada por la defensa.

“Es importante destacar que el señor Duarte aún tiene que consultar con sus abogados sobre estas nuevas acusaciones y el memorándum que sus abogados están preparando en apoyo de su propuesta de fianza”, agrega el documento, firmado por el despacho Bell Rosquete Reyes Esteban, de la ciudad de Miami.

La audiencia judicial en la que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida analizará si concede o no el beneficio de la libertad al exmandatario para su proceso de extradición a México está programada para el próximo jueves 30 de julio, a cargo de la juez Lauren Fleischer Louis.

Desde el pasado 22 de julio, la Corte señaló que hoy martes 28 sería el límite para la presentación de evidencias de ambas partes, ante lo que, el pasado viernes 24, el Departamento de Justicia introdujo una solicitud de negación de fianza en la que, entre otros argumentos, mencionó declaraciones sobre intentos de amenazas a potenciales testigos.

“(Duarte) me hizo saber que él tenía conocimiento, por diversas fuentes que no me precisó, respecto que me habían visto reunirme con mi abogado en lo que yo estaba buscando desesperadamente que me recibiera alguna autoridad del Gobierno del Estado, y que él sabía que yo quería ser testigo protegido”, dice una de las declaraciones incluidas en el legajo judicial.

“Quería saber directamente de mí si iba a estar con él o iba a enfrentarlo. Y que de ser lo segundo, que me atuviera a las consecuencias”, agrega un exservidor público que los documentos no identifican y que precisa que la conversación con Duarte tuvo lugar en un restaurante cercano al centro comercial Sunland Park, en El Paso, a convocatoria del exgobernador.

La misma narración señala que en febrero de 2018, luego de la detención del exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez, el exfuncionario fue citado en la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Alfonso Navarrete Prida, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Ahí me dijo Navarrete Prida que cambiara mi testimonio para deslindar a César Duarte y a Alejandro Gutiérrez, y que a cambio me darían un criterio de oportunidad. A lo que yo me negué puesto que lo que me pedía no era la verdad”, dice el texto.

El Gobierno de Estados Unidos agrega como antecedentes las faltas de Duarte a otros citatorios judiciales en Chihuahua, como los programados para diciembre de 2016 y junio de 2017.

“La capacidad de los Estados Unidos para extraditar fugitivos de otros países podría verse seriamente comprometida si Estados Unidos liberara a Duarte con fianza y luego éste huye de la jurisdicción”, agrega la petición del Departamento de Justicia, disponible en el legajo de la causa instruida con la solicitud de extradición formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana en 2019.

