Festeja Rocío González reversa a reforma de Comunicación Social

Chihuahua.– La diputada federal por Chihuahua, Rocío González, festejó la derogación de la Ley de Comunicación Social que proponía el presidente de la República a través del ‘Plan B’ en materia de reforma electoral.

“Se tuvo que echar para atrás porque sus mismos presidentes municipales y gobernadores de Morena reclamaron que les estaban imponiendo una mordaza”, declaró la legisladora.

La derogación se confirmó por parte de la Comisión de Gobernación, instancia que aprobó la derogación del párrafo cuarto del artículo 26, de dicha ley, y en breve se hará oficial en la Cámara de Diputados, explicó la legisladora.

en comento, y cuyo párrafo fue adicionado el día 27 de diciembre de 2022, el cual forma parte del llamado “Plan B”, se planea derogar el día de hoy o mañana ante el pleno de esta soberanía.

Resaltó que la propuesta atenta contra la libertad, autonomía y soberanía de los Estados y municipios y que el grupo mayoritario de Morena se dio cuenta que se trataba de un error.

“Esto confirma que los diputados de morena y aliados no conocieron nunca lo que votaron el pasado mes de diciembre, hoy cobra relevancia, pues en su momento se les expuso con argumentos que vulneraba la autonomía de los estados y municipios; y que con oportunidad los diputados de Acción Nacional controvertimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, insistió González Alonso.

Resaltó que la reforma a la Ley de Comunicación Social no solo lastimaba la autonomía de los estados y municipios, sino que también vulneraba la libertad de expresión y limitaba la comunicación que se brinda a la ciudadanía para informar sobre los trabajos que realizan los gobiernos estatales y municipales.

Ahora las acciones de inconstitucionalidad y demás recursos de estados, municipios, partidos políticos y órganos electorales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedarían sin efecto, pero quedarían pendientes otros puntos como la facultad para que los funcionarios públicos puedan hacer campaña política sin renunciar a sus puestos, así como la promoción de logros.

La reforma al artículo 26 de la Ley de Comunicación Social, vulneraba la autonomía presupuestal de las entidades federativas y municipios, al grado de coaccionarlos de no rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual.

“Ahora con el afán de limpiarse de toda responsabilidad y no aceptar sus errores al no saber y no tener idea de lo que aprobaron en ambas cámaras, así como las acciones de inconstitucionalidad que ha promovido el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como otros demandantes, se esconden con otra propuesta a modo para que la misma sea votada por su grupo autoritario”, concluyó.