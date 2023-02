Festeja defensa de Duarte fallo de CIDH

Chihuahua.— Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del exgobernador César H. D. J., quien el próximo jueves a las 9:30 horas, comparecerá ante el juez de Control en la audiencia intermedia por el delito de peculado y asociación delictuosa, festejó la resolución emitida el pasado viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de la aplicación excesiva de la prisión preventiva en un caso de México.

“Esta defensa recibe con gran aliento la resolución emitida este pasado viernes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, como órgano internacional es de lo más valioso que tienen los ciudadanos, como protector de sus derechos humanos ha resuelto en favor de estos hombres del sur de la República y le ha dado a nuestro país un fuerte manotazo en el uso excesivo y muchas veces político que le da a la prisión preventiva”, dijo.

PUBLICIDAD

Entrevistado por El Diario, Mendoza Luján comentó que no hay que olvidar que el marco legal que utiliza para sus resoluciones este organismo no sólo es el marco internacional de derechos humanos, sino que lo hace a la luz de las normas locales de cada país, y cuando un país no cumple sus propias normas ni las normas internacionales a las que se ha comprometido cumplir, este órgano impone sanciones importantes, y sobre todo exhibe a nuestro país como un estado a quien los derechos humanos son sólo un lujo para unos cuantos, o bien cuando políticamente les sea favorable su protección, tal como parece ser el caso específicamente en el estado de Chihuahua.

“La prisión preventiva tiene principios y finalidades específicas que en nuestro estado y específicamente en el caso de nuestro cliente no sea han respetado en lo más mínimo, empezando por el tiempo para que la prisión preventiva como medida cautelar pueda utilizarse”, dijo.

“No hay que olvidar en la Constitución Federal y el Código de Procedimientos penales señalan como término máximo para su aplicación sólo dos años, incluso prevé que quien la prolongue estará cometiendo un delito por ese mero hecho”, abundó Mendoza Luján.

Con respecto al estado de salud de su cliente, Mendoza dijo: “el Estado mexicano y particularmente las autoridades locales también deberán de poner mucha atención, ya que no podemos olvidar que en los últimos meses ha sido intervenido quirúrgicamente por situaciones muy delicadas; específicamente la de las vértebras y cuya recuperación ha sido imposible, no sólo no se ha resuelto su problema de salud sino que ha empeorado, poniendo en serio peligro la movilidad parcial e incluso completa por la falta del proceso terapéutico indicado por los médicos”.