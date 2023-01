Felicita Morena a Maru por cambios en el gabinete

Chihuahua.– El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, dijo esperar que los cambios en el gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos, deriven en buenos resultados, pero consideró que al menos en la Fiscalía fueron tardíos.

"Obedecen, estos cambios, a lo que significa está administración estatal: un gobierno gris, un tanto paralizada que no ha mostrado resultados" dijo el coordinador de la bancada de morena en el Congreso de Chihuahua, quien enfatizó que no sorprenden, pues sí su gabinete original hubiese mostrado resultados a las diferentes problemáticas del estado, estos cambios, simplemente, no se hubieran dado”, declaró el legislador de oposición estatal.

También dijo esperar que las instituciones del Gobierno del Estado, por el bien de Chihuahua den resultados favorables y se abran a la transparencia.

"Esperemos que haya no sólo cambios de titulares, sino un cambio de estrategias y de proyectos, que desafortunadamente hasta ahorita no le han funcionado a los chihuahuenses" enfatizó Estrada Sotelo, quien felicitó a la gobernadora por estos cambios.