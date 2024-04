‘Federación nos dejó solos en salud’

La gobernadora del estado, Maru Campos Galván, aseguró que la Federación dejó abandonado al estado en el tema del abasto de medicamentos.

“La Federación dejó solo a Chihuahua en materia de salud, en materia de medicamentos, en materia de tratamiento de cáncer. El Estado ha tenido que sacar adelante estos temas con recursos propios”, comentó en relación al desabasto de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante su estancia en Ciudad Juárez, la mandataria agregó que Chihuahua no se ha adherido al programa IMSS Bienestar en razón de que no hay ningún caso de éxito en otro estado que se haya adherido ya. “Como el IMSS Bienestar no ha dado resultados en otros estados, nosotros tenemos nuestro propio sistema de salud que sí ha dado resultados”, dijo.

El IMSS ha dejado de surtir en el estado de Chihuahua 104 mil 827 recetas de medicamentos y ha surtido parcialmente casi nueve mil, de más de 1.6 millones que han sido emitidas para los derechohabientes en lo que va del 2024.

Esta cantidad de medicinas no suministradas es la mayor de todos los estados del país, pese a que la entidad no es la que tiene más derechohabientes ni la que más recetas emitidas ha reportado, de acuerdo con el registro del mismo organismo correspondiente al primer bimestre del año en curso.

La disparidad es tal que el IMSS en la Ciudad de México, con más de cinco millones de recetas emitidas, sólo ha dejado de surtir el equivalente a una tercera parte de las no surtidas en Chihuahua, 33 mil 837, además de que ha surtido a medias alrededor de 11 mil recetas.

Ante ese panorama, el Gobierno del Estado anunció la implementación del programa MediChihuahua en toda la entidad.

“MediChihuahua prevé consultas gratis, exámenes médicos y medicamentos necesarios para curar su enfermedad de manera gratuita; vamos con un número de registro importante en Chihuahua. Cuando se para el abasto de algún medicamento es por el tema de las licitaciones. El medicamento está llegando a través del Gobierno del Estado”, explicó la mandataria.

Hasta el último corte, el programa MediChihuahua había registrado en Ciudad Juárez a 4 mil 134 personas, de las 29 mil 365 reportadas en todo el estado.

Este programa de salud anunciado por la gobernadora Maru Campos y en respuesta a la eliminación del Seguro Popular y el Insabi, está disponible en 23 hospitales y 234 centros de salud en todo el estado.

Se ofrece atención médica de primer nivel, como consulta general, psicología y odontología, entre otras.

En segundo nivel contempla los servicios de especialidades básicas, hospitalización o atención de urgencias (pediatría, gineco–obstetricia, medicina interna y cirugía).

