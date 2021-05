Farmacia sigue clausurada

El Diario de Chihuahua / Exterior del lugar señalado

Chihuahua– La farmacia de la clínica privada “Punto Médico”, donde supuestamente se surtían vacunas “falsas” para combatir el virus de Covid-19 por parte del médico familiar Luis Ángel Favela Suárez, permanece suspendida.

La portavoz de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), Karina Armendáriz, indicó que debido a que el médico no se ha presentado ante dicha autoridad a aclarar las irregularidades encontradas en el lugar, no puede comercializar ningún tipo de medicamento.

La Coespris pidió a las personas que hayan recibido dicha vacuna que acudan a denunciarlo penalmente por el delito de fraude.

Armendáriz precisó a El Diario que hace aproximadamente un mes y medio se hizo una visita a la clínica particular “Punto Médico”, ubicada en la avenida 20 de Noviembre número 411, en donde atiende el referido médico.

Lo anterior ante denuncias recibidas de que a través de redes sociales –como Facebook–, el doctor Luis Ángel Favela ofrecía las vacunas “anticovid” de manera abierta y sin ningún tipo de prohibición.

Sin embargo, cuando llegaron los inspectores al establecimiento no encontraron las vacunas en el área de farmacia, pero procedieron a clausurarla por diversas irregularidades detectadas, explicó la portavoz.

“Nos dimos cuenta de que este médico se estaba publicitando a través de Facebook para la aplicación de estas vacunas. Nosotros acudimos entonces al establecimiento que él tiene y se le suspendió la farmacia por otras razones. Él (médico) tuvo cinco días hábiles después de la visita de inspección para acudir a la oficinas de Coespris y dar respuesta a las irregularidades que se le detectaron (no precisó cuáles), pero el señor no acudió y entonces mientras él no se acerque, la farmacia va a continuar suspendida”, subrayó la autoridad.

La Coespris enfatizó que el área jurídica está evaluando si amerita la aplicación de una multa a la referida clínica.

“Nosotros íbamos por las vacunas (falsas), pero no las encontramos, no las tenía dentro del establecimiento”, subrayó Armendáriz.