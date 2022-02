Familias reclaman nulos resultados en búsqueda

Ciudad Juárez.— Después de cinco meses de la desaparición forzada de 13 mexicanos en el desierto de Chihuahua, ayer sus familiares reclamaron los nulos resultados obtenidos en su búsqueda y exigieron mayores operativos aéreos y terrestres.

Hace 154 días, la noche del 25 de septiembre de 2021, el grupo conformado por once chihuahuenses y dos hombres más del Estado de México y de la ciudad de Querétaro comenzaron su camino hacia Estados Unidos, pero en una brecha entre Coyame del Sotol y el poblado de Lomas de Arena fueron privados de la libertad por un grupo armado.

PUBLICIDAD

Entre ellos se encontraban once migrantes, el “coyote” y el guía que los ayudaría a llegar hasta Dallas y Odesa en busca de trabajo, además de un menor de edad a quien le permitieron escapar y pudo narrar a sus padres lo ocurrido.

“Cinco meses que no sabemos nada de nuestros familiares. Hasta ahorita hemos tenido nulos resultados y operativos fallidos de parte de la Fiscalía y autoridades correspondientes. Denunciamos públicamente que a pesar de haber pasado ya cinco meses de su privación de la libertad seguimos sin saber absolutamente nada de ellos. Exigimos resultados, exigimos una respuesta”, reclamaron.

Las familias de los 13 hombres se manifestaron ayer con pancartas en el exterior del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua. Dijeron que han buscado reunirse con la gobernadora María Eugenia Campos, aunque no lo han logrado.

Ayer fueron recibidos por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que les informó que el jueves se llevó a cabo un rastreo terrestre, y ante quienes solicitaron un nuevo rastreo con apoyo de un helicóptero.

“Somos 13 familias que no sólo somos víctimas de desaparición forzada, también somos víctimas de un sistema decadente y corrupto. Queremos que quede claro que sólo son migrantes en busca de un mejor futuro, futuro que su propio país no ofrece. El migrar fue su único error. No son delincuentes. Ahora nosotros sus familiares somos su voz y no callaremos hasta tener una respuesta”, destacaron los familiares.

Entre el grupo privado de la libertad se encuentran los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22, y Daniel Villa Rascón.

También formaban parte del grupo Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares pidieron a la FGE reservar la identidad por motivos de seguridad.

Sus familias pidieron a la comunidad que tenga alguna información sobre el paradero de sus familiares que les escriban de manera anónima a la página de Facebook: 13 desaparecidos Coyame-Chihuahua.