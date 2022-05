Familias aún viven en duelo por su ausencia

Ciudad Juárez.— El 25 de septiembre un grupo de migrantes mexicanos, que buscaban ir a trabajar a Estados Unidos para darle una vida mejor a sus familias, fue privado de la libertad en el desierto de Chihuahua; ocho meses después, sus familias siguen viviendo el duelo de su ausencia.

Javier Ricardo López Rodríguez, de 38 años de edad, es uno de los 13 hombres que permanecen desaparecidos. Él es mecánico, pero en la capital del estado casi no tenía trabajo, por lo que decidió irse a trabajar a Dallas. Le llamó a su esposa y le dijo que ya partirían de Coyame del Sotol hacia el desierto de Ojinaga, pero esa misma noche fueron interceptados por un convoy de hombres armados que se los llevaron.

PUBLICIDAD

Su desaparición ha afectado a toda su familia: sus dos abuelos, de quienes él se hacía cargo, murieron en febrero y marzo, su esposa tuvo que comenzar a trabajar también los fines de semana y sus hijos han bajado sus calificaciones en la escuela.

“Les pedimos que nos ayuden, que se apiaden de nosotros, no queremos represalias contra nadie, sólo queremos que nos digan en dónde están ellos”, pidió ayer Griselda Piña, la esposa de Javier y madre de sus tres hijos de ocho, 14 y 21 años de edad.

El grupo, que buscaba llegar hasta Odesa y Dallas, estaba conformado por once chihuahuenses y dos hombres más del Estado de México y de la ciudad de Querétaro, quienes comenzaron su camino hacia la frontera, pero en una brecha entre Coyame del Sotol y el poblado de Lomas de Arena fueron desaparecidos por un grupo armado.

Con ellos iba también un menor de edad, quien narró que él también fue “levantado”, pero al verlo después le dijeron “tú no, tú vete”, y mientras se alejaba escuchó disparos, pero nunca volteó y siguió caminando hasta llegar a Estados Unidos, de donde fue devuelto a Ciudad Juárez.

Entre el grupo privado de la libertad se encuentran los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22, y Daniel Villa Rascón, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reservar la identidad por motivos de seguridad.

Con ellos viajaban Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro.

Desde esa noche nadie volvió a saber nada de ellos, sus familias se han dedicado a buscarlos, pero no han logrado dar con su paradero.

“La Fiscalía de Ciudad Juárez es la única que nos sigue ayudando, la Comisión Estatal de Búsqueda estuvo en una reunión pero ni siquiera habló nada”, lamentó la esposa de Javier, quien ante la desaparición de su esposo tuvo que trabajar también los fines de semana, por lo que ahora puede ver menos a sus hijos, lamentó.

Esa noche “me habló y me dijo que ya estaban en Coyame, que ya iban a agarrar brecha. Me dijo: ‘cuando yo llegue te aviso, ya que agarre señal’. Y desde ahí ya no supimos nada de él”, recordó su esposa.