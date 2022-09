Familiares de víctimas de Ahumada exigen justicia

Ahumada.- Consternación, dolor pero con la exigencia de justicia, familiares y amigos velan este día a las víctimas del accidente ocurrió el miércoles en Ahumada.

Omar Vega Fierro, papá de Omar y hermano de Abel Vega agradeció el apoyo que la gobernadora Maru Campos les ha brindado así como los presientes municipales de Ahumada y de Juárez.

Sin embargo, dijo que pedirán justicia y que no se olviden de ellos y no los dejen desamparados ya que las víctimas tenían familias y ahora ya no cuentan con el principal sustento de la familia.

Afuera de la funeraria donde velaban los cuerpos de Abel y Omar, fue colocado un sonido con la música que les gustaba a ambos principalmente norteño y banda.

A unas cuadras de ahí, al otro lado del pueblo, velaban en un templo cristiano a Edgar Javier Orozco “Gago”.

Junto al féretro coronas de flores y de fondo alabanzas, el templo era al que semana tras semana acudía Edgar Javier con su familia.

La velación continuará toda la noche, mañana al mediodía se realizarán celebraciones religiosas en diferentes templos, por la tarde se contempla un homenaje y finalmente serán llevados al panteón municipal.