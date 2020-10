Familiares de señalado reciben amenazas de muerte

Chihuahua– La familia de Jaime Avelino, acusado de mantener una red de pedofilia desde la colonia Villa Juárez en Chihuahua, ha recibido amenazas de muerte, según comentó la madre del hombre, quien dice estar segura de su inocencia, pues compartían el mismo domicilio, sin que en ningún momento se diera cuenta de actividad ilícita alguna, mencionó a El Diario.

La mujer pidió a la sociedad se respete el debido proceso y anunció que realizará movilizaciones apoyada por quienes conocían a Avelino.

Sus familiares consideraron que hay una campaña que ha hecho culpable a Avelino aun sin que se presenten las pruebas. Aun así explicaron que la alberca que se encuentra a un costado de la casa era rentada por familias completas, y aunque había un grupo de menores que iban a nadar, comentó que ella siempre estuvo en la casa y nunca se percató de ninguna actividad “indecente”.

“Él tenía de renta una alberca, pero era familiar, cobraba por horas y venían padres con sus hijos. Dicen ahí las noticias que se tenían relaciones sexuales en la alberca. ¿Cómo?, yo no salgo, me mantengo aquí, desde mi ventana se ve la alberca y nunca vi nada de eso, él tiene respeto por los chavalitos, tiene dos sobrinos, siempre los trató muy bien. A ninguno de ellos les ha faltado al respeto, nosotros metemos las manos al fuego por él”, señalaron sus familiares.

La preocupación de la familia, según señalaron, es que incluso han recibido amenazas de muerte y temen salir del domicilio por miedo a represalias. Por su parte la madre comentó tener problemas de salud propios de su edad, con lo que lo sorpresivo de la detención y el caso le ha hecho mal a su condición.

“Desde el Facebook nos han mandado muchos mensajes ofensivos. Que lo van a matar y todo eso, por eso nos da miedo salir. Pero incluso aquí los vecinos y mucha gente nos ha mandado mensajes de apoyo”, detalló una de las cuñadas de Avelino.

La familia continúa sorprendida por la detención y los cargos que se le imputan a Avelino, sin embargo, para ellos, la persona que conocen de toda la vida es incapaz de cometer los actos que se le imputan.

“Él ha demostrado que es un hijo bueno, él es quien vive conmigo, quien me cuida. Él ha demostrado ser un hijo bueno y yo no me haría de la vista gorda y si en algún momento hubiera visto que algo malo pasa, hubiera puesto un alto de inmediato, pero no, él siempre se dedica a trabajar”, señaló su madre.

Por lo anterior señaló que ella ha pensado en hacer una huelga en el Cereso, segura de la inocencia de Avelino, e incluso se atrevió a señalar que hay niños que podrían declarar a su favor, pues en ocasiones ella les hacía de comer y los invitaba a la alberca.

“Yo quiero ir y quedarme afuera (en el Cereso), pero mis hijos no me dejan, y voy a llamar a las personas que tienen aprecio por mi hijo. También niños que han estado aquí, era un chorrito (sic) de niños. Haga de cuenta que ellos vienen, se les hace comida, se están en la alberca. Yo muchas veces he acompañado a mi hijo a ir a comer, pero se tratan como la familia, uno de ellos iba a ser ahijado de mi hijo, entonces uno de ellos le llama hasta padrino”, acotó, sin embargo, detalló que también estaban acompañados de padres de familia.

La declaración de la familia surge en un contexto en el que señalaron viven amenazas a ellos y su hijo, con lo que dijeron buscan dar su postura y que no se maneje información que ellos consideran equivocada. “Si él sale inocente, ¿se imagina? Que llegue a salir pero alguien quiera venir y matarlo; estamos en peligro todos”, señaló su cuñada.