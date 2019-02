Familia hondureña busca nueva vida en Chihuahua

Chihuahua.- Un matrimonio hondureño que recién llegó a la ciudad, decidió hacer una nueva vida en Chihuahua, por lo que luego de pasar días durmiendo en la intemperie se posesionaron de una casa abandonada en la colonia Punta Oriente, donde viven en una precaria situación, sin embargo, cuentan con el apoyo de sus vecinos.





La situación ha sido muy difícil para la pareja conformada por Erick Barrera y Zaira Padilla, desde su salida de su país por cuestiones de violencia y donde debieron dejar a su hijo pequeño a quien esperan poder traer lo más pronto posible.





“Nosotros estuvimos en las vías del tren durmiendo como 4 o 5 días. Un señor nos trajo para esta colonia y nos tuvo en su casa. Vimos todas las casas solas y aquí los vecinos nos ofrecieron sin problema que habitáramos. Ya decidimos que permaneceremos aquí. No podemos regresar a Honduras, donde mataron a mis hermanos porque no pudimos pagar el impuesto de guerra, ya no podemos volver”, comentaron.





Explicó que el impuesto de guerra lo cobran las pandillas o maras y se aplica para poder desempeñar trabajos o tener negocios, sin embargo el costo de no pagar es la muerte.





“Si usted trabaja de taxi o lo que sea, y si su patrón no paga, entonces los matan a usted”, detalló.





No obstante, el domicilio abandonado se encontraba sin puertas ni ventanas, el matrimonio colocó lonas que con la fuerza del aire se han desprendido en varias ocasiones, sin embargo, luego de haber limpiado el lugar, sus posesiones son un colchón y una televisión, mientras que deben cocinar en una parrilla colocada sobre dos blocks la poca comida que consiguen, debido a que no pueden acceder a un empleo.





Sus vecinos de Punta Oriente se han solidarizado con la pareja, sin embargo según declaró Erick, aún no pueden trabajar debido a que carecen de los documentos para ello y en Chihuahua no cuentan con una embajada que pueda integrarlos a los programas del gobierno federal.





“Ahorita no tenemos documentación que nos ampare, y para conseguir un trabajo es muy difícil. De vez en cuando he hecho algunos trabajitos o algo, pero se nos hace difícil y más que no tenemos consulado de Honduras, sólo en México”, acotó.





Para quien desee apoyar a la joven pareja con trabajo, puertas, ventanas o algún mueble para su domicilio, puede comunicarse al teléfono (614) 157 4334, con una de las vecinas de esa zona.