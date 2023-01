Faltan las remesas Repuve de noviembre y diciembre

Nuevo Casas Grandes.– La presidenta municipal Cynthia Ceballos Delgado anunció que a Nuevo Casas Grandes aún le falta por recibir más recursos del programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, por lo que continuarán las obras de pavimentación en la ciudad.

Ceballos Delgado mandó un mensaje a la ciudadanía para dar a conocer que se ha estado avanzando en gran medida con los trabajos de renivelación o recarpeteo y de pavimentación en las vialidades que más usan los neocasagrandenses, por lo que se están logrando cada vez mayor cobertura de las calles que antes estaban deterioradas.

PUBLICIDAD

Aunque no es partidaria del rebacheo, ha manifestado que sólo se continúan las actividades porque es un “remedio temporal” en lo que se tienen los recursos para darle la renivelación que requieren todas las calles, porque aseguró que están deterioradas no de uno o dos años, sino de más de una década y por eso ya no sirve el bacheo.

Por otra parte, aprovechó para aclarar a la ciudadanía que la avenida Tecnológico ya está en proceso de ser terminada y que no debe haber preocupación por esa arteria, pues se está haciendo con calidad y que la tardanza se debe al trabajo que requiere esa carretera de dos sentidos, donde ya se está trabajando el lado poniente y que necesita de dos etapas, construidas por dos empresas que ganaron la licitación.

En cuanto a las obras que se están logrando con los recursos captados por el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), dijo que ya es palpable para la ciudadanía el avance que se tiene en Nuevo Casas Grandes con la pavimentación, siendo el último trabajo la avenida 5 de Mayo, que será concluida en los próximos días.

Con esto, se termina un circuito de las principales avenidas de desplazamiento en la zona Centro, desde la avenida Tecnológico hasta las avenidas Emilio Carranza y 5 de Mayo, para darle fluidez al aforo vehicular que se concentra en estas arterias.

Sobre los recursos de Repuve, Cynthia Ceballos dijo que todavía están pendientes las partidas de los meses de noviembre y diciembre del año pasado, más lo que resulte del nuevo período de extensión de decreto, que concluirá en marzo de este 2023.