Faltan fármacos contra Covid, cáncer y otros

Chihuahua– Los hospitales del Estado carecen de medicamentos contra el cáncer, situación que ha generado una severa afectación a los pacientes que han visto interrumpido su tratamiento, poniendo en riesgo su integridad, reconoció el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

El funcionario aceptó que el problema de falta de medicinas también alcanza a las áreas Covid, pero que al momento los contagios están controlados y la situación “no es apremiante”.

Lo anterior, luego de que trabajadores del Ichisal realizaran una protesta el pasado miércoles en la que, entre otras cosas, denunciaron faltante de insumos, uniformes, medicamentos, así como nulo pago de bonos y prestaciones.

Hoy, la Secretaría de Salud sostendrá una reunión con el sindicato del Ichisal en la que se buscará encontrar una solución a la problemática que enfrenta esta institución, y confía en que no haya paro de labores o huelgas en los hospitales.

En cuanto al faltante de medicamentos para el cáncer, el funcionario expresó que aquellas personas que tienen un problema severo pueden acercarse a su oficina para realizar la gestión, y en ese sentido se podría adquirir el tratamiento, pero, para una solución más a fondo, “de momento no existen condiciones para hacerlo”.

Expuso que parte de la problemática que ha generado el faltante de medicamentos para el cáncer es la falta de dinero, pero también el desabasto que se tiene a nivel mundial de tratamientos contra la enfermedad ante la elevada demanda que existe, y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, los laboratorios no se han dado abasto para satisfacer la demanda.

Fernández Herrera manifestó que la Secretaría de Salud se ha enfocado en atender cada una de las problemáticas que se tienen en los hospitales de Ichisal, en los cuales no existen insumos suficientes, los trabajadores no tienen los uniformes necesarios, o no se les entrega desde hace varios años y tienen que trabajar con el poco material con el que disponen.

En cuanto a los medicamentos para pacientes Covid que se encuentran intubados y que se les suministran para mantenerlos dormidos y no sientan el dolor que causa la intubación, dijo que también tienen ese faltante, pero que afortunadamente con la disminución que se ha tenido en pacientes se ha podido sortear esta situación.

Cabe señalar que ayer el reporte estadístico estableció que son 24 las personas que se encuentran intubadas, y que tampoco cuentan con anticoagulantes.

El secretario de Salud expuso que hoy se reunirán con el representante del sindicato del Ichisal para tratar de lograr un acuerdo y evitar que se vayan a un paro de labores, o bien a una huelga generalizada, pues esto pondría en riesgo a los pacientes que se atienden en los diversos hospitales.

msilva@diarioch.com.mx