Extraño que se les hayan perdido los testigos: Maru

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- María Eugenia Campos Galván, candidata por el PAN-PRD a la gubernatura, calificó como extraño que se le hayan extraviado los dos testigos protegidos a la fiscalía general del estado, los cuales si defensa solicitó ante un juez para someterlos a un interrogatorio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la alcaldesa con licencia refirió que este extravío formaba parte de las diversas inconsistencias que han tenido que afrontar en todo el proceso de investigación que han llevado en su contra.

Ante el comunicador, Campos Galván comentó que todas las irregularidades las han ido señalando de manera pública, ya que incluso ella ha sido señalada por el mandatario estatal de manera pública.

“Todo esto está plagado de inconsistencias, todo esto ha estado plagando de mucho dolo”, dijo en entrevista a nivel nacional, citando para ello como ejemplo, que el estado retransmitiera minuto a minuto todo el desarrollo de la pasada audiencia.

Campos Galván aclaró que ella de manera voluntaria entregó ante el pasaporte ante el juez, para garantizar la medida cautelar impuesta en su contra de que no saliera del país.

Aclaró que no le pueden imputar la prisión preventiva porque la acusación en su contra no amerita dicha medida cautelar, por lo que no perdería sus derechos políticos a no ser votada.

Respecto a si fuera vinculada a proceso, comentó que lo único que indica es el inicio del proceso judicial, con el cual tendría que desarrollar su campaña a la gubernatura.