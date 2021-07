'Extradición de Duarte, en el limbo'

Chihuahua— El 8 de julio de 2020, César Duarte fue detenido en Miami, Florida, afuera de un negocio de autopartes de su propiedad, acusado del desvío de mil 200 millones de pesos de la nómina estatal de Chihuahua; a pesar de que, a partir del hecho, en todo momento Javier Corral declaró que el exmandatario sería juzgado en Chihuahua, el tiempo de su administración se acaba y todo parece indicar que no se cumplirán sus expectativas y principal promesa de campaña.

“El licenciado Duarte se encuentra detenido a solicitud de una vía diplomática, no hay una orden judicial, no se ha ejecutado ninguna orden de aprehensión por parte del Estado Mexicano como tal, como nación, ni la Fiscalía ha ejecutado la orden de aprehensión obsequiada por el juez del Distrito Judicial Morelos, no hay ninguna detención por parte de Gobierno del Estado”, indicó Juan Carlos Mendoza, abogado que encabeza la defensa de Duarte Jáquez en Chihuahua.

El representante legal comentó que la jueza de la corte de Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer Lois, no ha presentado el fallo de extradición al Departamento de Estado Norteamericano, o bien, la institución estadounidense no ha comunicado el fallo a la cancillería mexicana, por lo que permanecen a la expectativa.

Las acusaciones contra Duarte se con centran en la materia de corrupción, y la formulación de la cancillería se enfocó en los delitos de peculado, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito, sin embargo, Mendoza dice que cuentan con elementos contundentes para acreditar la violación del debido proceso en todo momento.

Adelantó que en los próximos días se resolverá un amparo amplio, de cerca de 17 autos reclamados y diversificados, dirigidos a 8 autoridades, a través de los cuales se reclaman violaciones a derechos humanos, omisión de actuación por parte de jueces de control, omisión de atender al derecho de petición por parte de la Secretaría de la Función Pública, violación al derecho de petición por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía de Chihuahua, y en contra de Javier Corral Jurado por violación del principio de presunción de inocencia.

Por su parte, el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, dijo confiar en que la próxima administración estatal y la Federación continuarán con el proceso y consideró improbable que luego de seis meses, la jueza estadounidense falle en contra de la extradición, sobre todo por tratarse de un asunto de orden público e interés social.

Podrían regresarle los bienes asegurados

Según el abogado defensor de Duarte del exgobernador, los bienes asegurados por parte del Estado podrían ser devueltos debido a las inconsistencias de los actos

“La prolongación de ese aseguramiento en el tiempo ya es completamente inconstitucional y es ilegal. Todos los delitos que le han imputado al licenciado Duarte son en calidad de Gobernador, y todos estos bienes que están en este juicio y que pueden ser consultados en el Registro Público de la Propiedad, y cualquier ciudadano lo puede constatar, fueron bienes comprados y registrados previamente a que fuera Gobernador”, aseguró.

Se trata del juicio de amparo 1061/2021 – XI, admitido por el juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, liberado el pasado 30 de junio, el cual, es probable que suspénda las medidas de extinción de dominio en ranchos y propiedades confiscadas.

clozano@diarioch.com.mx