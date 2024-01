Extorsiones de Guardia Nacional aumentaron en vacaciones: Ivón Salazar

Chihuahua.- Las quejas por extorsiones de la Guardia Nacional aumentaron durante la temporada decembrina y año nuevo, respecto de años pasados y en su mayoría contra paisanos originarios de las regiones de Ojinaga y Aldama, informó la diputada priista Ivón Salazar, quien llamó a la ciudadanía a interponer las denuncias formales.

“Detectamos muchas denuncias pero sobre todo en redes sociales, y a mí de manera particular por Whatsapp me llegaban audios o quejas de personas. Hice el exhorto, como ustedes recordarán y estuve en comunicación con el general encargado de la Guardia Nacional en Chihuahua no sólo por las extorsiones, sino también por la lentitud de las revisiones en la aduana de Ojinaga”, declaró la legisladora.

Salazar Morales mencionó que no sólo el problema se presentó en la fila de Ojinaga, donde una familia duraba de tres a cuatro horas en pasar el puente de Presidio, que se colapsó por no contar con baños, agua y servicios suficientes, sobre todo para adultos mayores y menores de edad.

“Si a esto le agregas que ya traen 6 o 7 horas de manejar, más otras cuatro horas en el puente y todavía lo que deben conducir para internarse hacia sus puntos de origen en el país, pues es un gran desgaste”, insistió

Además de la revisión extenuante en el puente, la Guardia Nacional instaló retenes en carreteras en donde detenían por tiempo considerable los vehículos y, donde aprovechaban para extorsionar a la población de “paisanos” que regresan a sus lugares de origen durante las fiestas y periodos vacacionales.

“A estas extorsiones ellos dicen que, si no hay denuncias formales con tales, no pueden darles seguimiento. Tuve la oportunidad de recibir al encargado de asuntos internos en mi oficina esta semana, me dieron respuesta vía escrita y le pedimos a las personas que tengan evidencia o pri¿uebas de alguna extorsión de la que hayan sido víctimas, presenten su denuncia. Ellos garantizan que es de manera confidencial”, concluyó.