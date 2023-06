Extienden regularización pese a baja respuesta

Nuevo Casas Grandes.- Pese a la baja afluencia de propietarios de autos “chuecos” para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) de Nuevo Casas Grandes seguirá recibiendo solicitudes durante otros tres meses, confirmó el director de la oficina local, César Guillermo Márquez Villa.

Aunque parecía muy improbable, el Gobierno federal dio un nuevo ajuste al decreto y, por cuarta ocasión, se anunció una nueva ampliación de tres meses, en atención a “la alta demanda de solicitudes”, aunque en el último trimestre la afluencia era muy baja en Nuevo Casas Grandes.

PUBLICIDAD

Al iniciar el 2023, las solicitudes comenzaron a caer y en las últimas semanas bajó hasta 5 trámites diarios, aunado eso, en los días en que se cayó el sistema, los usuarios no acudían.

Ahora, durante los próximos tres meses, hasta septiembre, el número de vehículos que logren registrarse es incierto, pues al momento son poco menos de 13 mil unidades de procedencia extranjera las que han sido nacionalizadas dentro de este programa, y dada la baja afluencia de los últimos meses, se confirmó que no será necesario abrir más ventanillas.

Por último, se advirtió a los usuarios no caer en fraudes y no pagarle a intermediarios, pues cualquier persona puede acceder al sitio web done se registran los solicitantes, a fin de recibir su ficha, pagar en el banco y presentarse en la oficina de Repuve, donde se le extenderá su constancia de que el vehículo ya es nacionalizado.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx