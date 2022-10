Exonera tribunal a jueza familiar

Chihuahua.– La titular del Juzgado Décimo de lo Familiar por audiencias, Sabela Patricia Asiain, fue exonerada por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de acusaciones en su contra de acoso laboral y malos tratos a los empleados.

La magistrada presidenta del Tribunal, Myriam Hernández Acosta, confirmó la resolución que libera de responsabilidad a la jueza, pero dio a conocer que siguen abiertos y pendientes de dictaminar otros procesos administrativos en los que está involucrada Asiain Hernández.

La jueza denunció el pasado mes de junio que había recibido amenazas y actos de intimidación por parte del magistrado consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes, con el fin de obligarla a renunciar, por lo que consideró que las acusaciones en su contra eran un montaje para hostigarla con el mismo fin.

La investigación contra Asiain Hernández fue confirmada meses atrás de forma oficial por el Tribunal Superior, cuyo vocero, Israel Hernández, informó que en efecto había investigaciones en desarrollo de las que no podían darse detalles a fin de no entorpecerlas.

La UIRA abrió el expediente debido a que el 11 de marzo de este año, personal sindicalizado del Gobierno del Estado, encabezado por Arturo Rivas Vargas, presentó una queja en contra de la jueza por supuesto acoso laboral; asimismo, protestó públicamente en el juzgado y pidió al Consejo de la Judicatura la destitución inmediata de la funcionaria.

Tres meses después de la manifestación pública, el 13 de junio, la jueza Asiain Hernández publicó un desplegado en El Diario donde señaló directamente a Villegas Montes de presionarla y hostigarla para que renunciara a su cargo.

“Las dos personas sindicalizadas que laboraban en el Juzgado y que generaron la movilización del Sindicato en mi contra, aunque nominalmente siguen adscritas al Juzgado Décimo Familiar por Audiencias, desde hace meses materialmente se encuentran laborando en otro lugar, una oficina administrativa, y han sido sustituidas en el Juzgado por otras personas, por instrucciones del Consejo de la Judicatura”, dio a conocer la jueza en dicho desplegado.

“(...) en los últimos días, el consejero de la Judicatura, magistrado Luis Villegas Montes, me ha hecho ofrecimientos para impulsar mi carrera profesional, a cambio de que deje mis funciones de jueza. Este lunes le agradecí al consejero su invitación a sumarme a sus esfuerzos por mejorar el Instituto de Justicia Alternativa y me ofrecí a colaborar en dicho proyecto, sin renunciar a mis funciones jurisdiccionales, que obtuve gracias a una convocatoria abierta que gané y que por más de tres años he venido desempeñando con profesionalismo, independencia, respeto y decoro, por lo que fui ratificada por el Consejo de la Judicatura el 5 de enero del año en curso”, agregó.

Ante la negativa a renunciar, según la narración de la denuncia de Asiain, el consejero Villegas “procedió a agredirme, intimidarme y amenazarme, ofendiéndome y atentando en contra de la dignidad de mi investidura y mi servicio profesional de carrera, de mi dignidad como ser humano y mujer, por el abuso del poder de su jerarquía que tuvo en ese momento en mi contra”.