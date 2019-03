Existe video de maestro de Conalep tocando piernas de alumna: MP

Chihuahua.- La representación del Ministerio Público indicó que no existen elementos para hablar de un chantaje por parte de alumnas del Conalep 1 que acusan a su maestro de inglés de abuso sexual.

Para respaldar este argumento, la parte acusadora estableció que no todas las 11 denunciantes son del segundo semestre, ya que una de ellas es de cuarto y se animó a señalar que había sido víctima también después de que las demás lo hicieron.

"Temían decir algo por miedo a que no les creyeran. Y hoy son sujeto de bullying de sus propias compañeras", expresó una de las MP durante la audiencia inicial de hoy, en la que se podría vincular a proceso al maestro Roberto Aarón,quien también daba clase en el Bachilleres 21.

Además la Fiscalía dio a conocer que se tiene un video en el que aparece el maestro tocando la pierna de una de las estudiantes, e inclusive uno de los padres de familia dijo que existen pruebas que la mano del maestro estuvo en piernas y vagina de las menores.

"La mano de ese señor estuvo en la ingle de mi hija", expresó molesto uno de los padres,también con identidad reservada.

La defensa indicó que se habla de un video pero no se ha presentado. "No digo que haya o no ocurrido, pero que se acredite" expuso.