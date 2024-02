Exigen transportistas se esclarezca el caso

Organizaciones de transportistas piden que se realice una investigación a fondo sobre el ataque a balazos del que fue víctima el operador de un camión el pasado viernes en el tramo Ahumada-Sueco, y se determine si fue un asalto u otro tipo de móvil.

Luego de que trascendió información extraoficial sobre la existencia de un video en el que se observa a la víctima bajar de la unidad y entregarle una mochila a su agresor, y que la grabación presuntamente no había sido entregada de manera inicial por la empresa Transportes Soto, hasta ayer la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN), quien lleva esta investigación, no había confirmado este dato ni se dio a conocer la línea de investigación.

Sin embargo, David Ortíz Orozco, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas Antac, consideró que es necesario que se determine el móvil, ya que la información con la que hasta ayer contaban, es que fue agredido mientras iba en marcha.

“Desconocemos si tenía alguna actividad diferente a la que es únicamente transportar las mercancías que se le asignan, de hecho nosotros como cámara no tenemos esa información (del video) nosotros tenemos la información de que el operador fue agredido a bordo de la unidad cuando iba en marcha y cuando se sintió herido se detuvo en un área de retorno y se desvaneció al bajarse de la unidad y ahí fue rescatado por los demás compañeros, más no tenemos alguna otra versión todavía”, mencionó.

Por su parte Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en esta ciudad, insistió en que, además de esta agresión y de lo que determine la investigación, los asaltos en contra de operadores de transporte son comunes en el país.

“Yo creo que, mientras no sea oficial por parte de la autoridad (el supuesto video) esto se debe de investigar y ya en la investigación va a salir si efectivamente fue un asalto”, mencionó.

“Esto para mi es sorprendente, me imagino que quien dio este dato debe de tener el video porque el video es muy sencillo, ahí se ve, nosotros tenemos cámaras en los camiones y cuando hay una situación, inmediatamente nos vamos al video y si está en el ángulo la cámara pues nos esclarece lo que está sucediendo”, añadió.

Denuncian extorsiones

También Ortiz Orozco, reiteró que la petición de las organizaciones transportistas a las autoridades es mayor vigilancia, ya que aquí en el estado no ocurrían ataques a transportistas pero sí en el resto del país. Además de que son víctimas de extorsiones por parte de elementos policiacos de los tres niveles de gobierno.

Indicó que por el momento no planean realizar más protestas o bloqueos como los que hicieron la semana pasada, ya que a nivel nacional están en mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con mandos de la Guardia Nacional.

Las próximas reuniones son el 15 y 16 de febrero.

“Estamos exigiendo resultados rápidos ya que la vida de los operadores está en juego en cada viaje y como no se puede parar el trasporte, tenemos que seguir trabajando, necesitamos el apoyo de las corporaciones pero para que nos cuiden, no para que no extorsionen”, enfatizó.