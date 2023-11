Exigen todo el peso de la ley contra agresor de Mya

Chihuahua— Diputados y diputadas del Congreso del Estado llamaron a las autoridades judiciales a que apliquen todo el peso de la ley en contra de Erick B. C., quien está acusado de atacar a su exnovia Mya Naomi, y de propinarle 47 puñaladas en diversas partes del cuerpo, en hechos acontecidos en Camargo, en octubre del 2022.

“No podemos tapar el sol con un dedo, desafortunadamente somos de los estados más violentos en contra de las mujeres y tenemos un largo camino por recorrer, al final la Fiscalía tiene mecanismos para poder prever y castigar”, declaró el coordinador de la fracción panista, Alfredo Chávez.

Llamó a confiar en el Poder Judicial, en el Estado de Derecho y en el aparato de la Fiscalía, además de esperar que llegara un castigo con todo el peso de la ley y que el trabajo del Ministerio Público termine encarcelando al agresor, cuya libertad e impunidad sería lamentable.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Ivón Salazar, perteneciente a la bancada del PRI, mencionó que es grave el ‘tortuguismo’ que enfrentan mujeres que se encuentran a la espera de justicia, situación que las revictimiza.

“Es muy lamentable el caso de Mya porque sigue alimentando un clima de impunidad, de impotencia, dolor e indolencia por parte de las autoridades hacia las víctimas, y si en un tema tan público no se hace justicia, hará falta la unión de las mujeres para exigir la acción efectiva de las autoridades”, señaló Salazar Morales.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Feminicidios, Adriana Terrazas de Morena, también pidió todo el peso de la ley en contra del agresor, y coincidió en tener confianza en el trabajo del Ministerio Público para evitar la impunidad.

“Lamento verdaderamente que no se haga justicia para Mya, nosotros hicimos una propuesta de modificación a la ley federal que todavía no ha surtido efecto; el agresor debe ser castigado independientemente de la edad porque ya no está tan joven, si a los 17 años fue capaz de cometer sus actos también debe ser capaz de afrontar las consecuencias”, concluyó Terrazas Porras.

En días pasados, un Juez de Control revisó la medida cautelar en contra de Eiler C. S y extendió el plazo de prisión preventiva hasta febrero de 2024.

Hasta el momento, no se sabe nada sobre el paradero de Marybell Valenzuela Herrera quien al momento de su ausencia tenía 37 años y es de nacionalidad estadounidense