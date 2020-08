Exigen médicos revocar nombramiento en Salud

El Diario de Chihuahua / La designación oficial se realizó el viernes

Ciudad Juárez— El diputado Omar Bazán llamó al gobernador a que revoque el nombramiento de Eduardo Fernández Herrera como secretario de Salud y solicitó elija otro perfil en consenso con el gremio de los médicos.

A su vez integrantes del Comité Médico Ciudadano pidieron a Javier Corral recular sobre el nombramiento porque “no están manejando un negocio, sino la vida y salud de la gente”.

Bazán enfatizó que su posición es opuesta a la designación de un contador público en la titularidad de la Secretaría de Salud e insistió en que el gobernador debe rectificar y escuchar las demandas de los profesionales de la salud.

Recordó que la semana pasada presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para establecer que sea un profesional de la medicina quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Salud.

El legislador envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso para aplicar una auditoría a la Secretaría de Salud y revisar el correcto y eficiente uso de los recursos durante 2019 y 2020.

En el oficio, con fecha 26 de julio, el legislador priista destacó el grave señalamiento de dominio público sobre la existencia de 336 mil 492 piezas, entre cajas de medicamentos e insumos médicos, caducos o a punto de expirar, en los almacenes de los Servicios de Salud.

“Estamos frente a una probable desviación de recursos federales, lo cual deberá ser revisado por la Auditoría Superior del Estado”, advirtió.

Insistió que con una auditoría se despejaría cualquier duda y se cumpliría con las políticas de transparencia que tanto se mencionan en el discurso del Gobierno estatal.

Aunque ayer se pidió postura oficial ante los múltiples señalamientos por el polémico nombramiento de un economista y no de un médico al frente de la dependencia en plena contingencia, se omitió respuesta.

Durante la rueda de prensa diaria con relación al Covid-19, transmitida de forma digital, El Diario preguntó “¿qué ventajas divisan en la colocación de un economista al frente de la contingencia?”, y “¿cómo se está compensando que no sea un médico?”, cuestionamientos que no fueron contestados.

“Este corte informativo es al tema Covid, no sería precisamente en este momento, en este medio, la respuesta. No es el indicado, no seríamos los propios para responder esta pregunta, habrá otros espacios, habrá otras autoridades que puedan responder al tema que estás poniendo”, dijo tras leer las preguntas Héctor Martínez, de Comunicación del Estado, sin dar ocasión de fijar respuesta a las autoridades de Salud.

En su compañía, estaban Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, y Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, autoridades capacitadas para responder.

No saben cómo justificarse: médicos

Para la médico general, ajena a la dependencia, Leticia Chavarría, miembro del Comité Médico Ciudadano, el hecho de que no se dé una respuesta a dos preguntas tan sencillas, da pie a que se pueda pensar que ni ellos mismos saben cómo justificar el reciente nombramiento de una persona como Fernández Herrera.

“Simplemente no quieren responder a los cuestionamientos que se están haciendo con esta destinación y eso me parece muy delicado porque de alguna manera, tácitamente, están aceptando que no es la persona idónea, porque de otra manera aclararían todas las dudas, responderían todos los cuestionamientos, pero sí saben que no es la persona adecuada, por muy capaz que sea en su ramo”, dijo.

Destacó que el gobernador Javier Corral Jurado –quien otorgó el puesto al economista el 29 de julio pasado, tras fallecer por Covid-19 el secretario Jesús Enrique Grajeda Herrera–, debe recular porque, desde su óptica, “no están manejando un negocio, sino la vida y salud de la gente”.

Su opinión fue compartida por el también médico general Arturo Trejo, con 40 años de experiencia, quien manifestó “esto se llama capitación de la medicina, se le pone precio a las enfermedades de las personas y con base a eso se hace la dinámica de la atención médica, eso es un movimiento muy burdo, áspero, fuera de todo orden, de toda lógica. Habría que hacerle entonces la propuesta al gobernador de que ponga a un médico o a un ingeniero al frente de la Fiscalía, a ver qué van a decir los que estén ahí”, indicó.

Entre sus compromisos de campaña, Corral Jurado firmó un documento donde se comprometió a que el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua “sea médico de profesión, preferentemente especialista en consenso con el gremio médico”, sin embargo, ahora en el puesto, aquello quedó de lado.