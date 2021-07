Exigen liberación de Andrés Valles

Chihuahua– “Andrés Valles no asesinó a nadie como lo hizo la Guardia Nacional, exigimos justicia y su liberación inmediata”, señalaron agrupaciones campesinas del estado tras el arresto del líder agrícola registrado la madrugada de ayer jueves en un domicilio de la ciudad de Delicias. Ante esto, aseguraron que de no darse la liberación tomarán medidas más fuertes, como el cierre de carreteras y toma de casetas.

Javier Jurado, representante de Agrodinámica Nacional en la región noroeste de la entidad, dijo a El Diario que la detención de Valles por parte de elementos de la Fiscalía General de la República es un atentado contra los derechos no sólo de la persona implicada directamente, sino de todos los chihuahuenses honestos que cada día salen a trabajar.

“Le catearon la casa con mucha saña cuando el señor lo único que hizo fue defender los derechos de los campesinos y del pueblo en general porque el agua trae riqueza y producción de alimentos para todos y eso no es ningún pecado”, puntualizó.

El entrevistado cuestionó el actuar de la autoridad federal al decir que hace justicia mientras que el asesinato de Jessica Silva –registrado en el mismo marco de la lucha por el agua– no ha sido aclarado y a casi un año del mismo, se desconoce incluso el paradero de los presuntos responsables.

“Nos parece una injusticia, una falta de respeto. Como productores luchamos diariamente y el único problema es por el agua. ¿Cómo no han hecho justicia por el asesinato de Jessica y por su esposo que hoy día está en silla de ruedas? Así lo dejaron ellos”, enfatizó.

Dijo también que el actual Gobierno no sólo es insensible a los problemas del pueblo, sino que se ha convertido en el principal represor del mismo a pesar de que en su momento, el hoy mandatario del país se quejaba y señalaba a otros de hacer lo que ahora hace.

“Sin duda el Gobierno federal se ha convertido en un gran represor haciendo uso de todo el poder que tiene. Yo quisiera saber dónde están los asesinos de Jessi, se los llevaron como si no debieran algo y no nos consta siquiera que realmente estén detenidos. Lo que sí nos consta es que la asesinaron y que lo hicieron por la espalda”.

Jurado agregó que en años anteriores y bajo regímenes distintos los trabajadores del campo también realizaron manifestaciones, pero no se habían presentado hechos de este tipo.

“No recuerdo una represión similar. López Obrador cuando entró dijo que bajaría los niveles de violencia pero tenemos por lo menos 100 mexicanos muertos en hechos violentos cada día y si hablamos del Covid hay otros tantos. Entonces ¿cuál es la diferencia?”, cuestionó.

Según palabras del líder agrario, el campo ha sido castigado de manera extraordinaria durante la presente administración federal, ya que se les han retirado por completo los recursos que recibían a través de diversos programas de apoyo, argumentando que todo se hacía con el objetivo de terminar con la corrupción, esquema que, Jurado dice, prevalece a pesar de todo.

“Nos quitaron los recursos por completo, no tenemos nada de apoyo. Se retiraron los programas diciendo que todo se hacía con la intención de quitar la corrupción, siendo que allí la tienen diario. Tenemos 3 años con este gobierno y no hemos visto nada, ninguna obra, nos preguntamos entonces qué están haciendo con nuestros impuestos. Con Peña Nieto había mucha corrupción pero teníamos algo y AMLO también tiene corrupción pero no hay nada, hasta la Sagarpa desaparecieron”.

Cuestionado respecto a eventos similares ocurridos en el pasado, Javier Jurado recordó la muerte de Armando Villarreal Marta, quien –aseguró– fue asesinado por el Gobierno calderonista.

“La muerte de Armando Villarreal también fue un homicidio perpetrado por el Gobierno, en ese tiempo Calderón… nosotros estuvimos en el mismo pueblo donde lo mataron, tenían retenes de federales por todas partes. Calderón y López Obrador son iguales, es la misma historia, es una total inseguridad en el estado y el país y si no hay seguridad no hay desarrollo”, apuntó.

En cuanto a las medidas que tomarán, fue enfático al exigir que haya justicia y que se libere a Valles de manera inmediata, ya que de lo contrario tomarán casetas y carreteras.

“Les damos hasta este viernes para que lo suelten, para darle la libertad yo creo que no necesitan tanto tiempo. Si no lo hacen tomaremos casetas y carreteras. Bastante atropello hicieron con venir a robar el agua a los productores como para que ahora hagan esto. Andrés es un adulto mayor que no asesinó a nadie como lo hicieron ellos con Jessica, en cuyo caso no se ha visto la justicia. Andrés es una persona honesta, trabajadora, luchona, como somos los chihuahuenses”, finalizó.

Delitos

Por los delitos de motín y robo de vehículo, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de Andrés Valles, quien quedó a disposición de las autoridades federales luego de su arresto.

El delegado de la FGR en Chihuahua, Ramón Badillo, calificó como exitoso el operativo desplegado para logar la detención del líder agrícola, pues indicó que no hubo disturbios y el presunto no opuso resistencia al momento de su arresto.

Expuso que fue el Segundo tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito en Chihuahua como parte de la TOCA PENAL 49-2021-SPA34, por lo que tendrá que responder a las acusaciones que la FGR le ha formulado.

Integra FGE carpeta

El fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, comentó que revisarán qué elementos acusatorios presenta la FGR en contra del líder agrícola, los cuales les pudieran servir para añadirlos a la carpeta que están llevando a cabo en su contra.

Ante esto, destacó que la dependencia sigue en la integración de la carpeta en contra del productor agrícola, por lo que estarán al pendiente de su presentación ante un juez federal.

“Estaremos atentos al desarrollo de la audiencia en los juzgados federales, para ver qué elementos podemos tomar e integrarlos a nuestra carpeta”, citó.

Peniche Espejel no precisó más información en torno a posible o posibles acusaciones que la dependencia que él encabeza, pudiera fincar contra el productor que movilizó a gran parte de la región centro-sur en defensa del agua.

