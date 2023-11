Exigen diputados justicia para reportero gráfico asesinado

Chihuahua.- Diputadas y diputados del Congreso del Estado lamentaron el asesinato del periodista gráfico de El Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez, que ocurrió ayer en la noche en la colonia Francisco Sarabia, en dicha frontera.

La responsabilidad del Gobierno

La diputada juarense del Partido del Trabajo, Jael Argüelles, dijo que no pueden deslindar al Gobierno Federal en la construcción de un entorno de ejercicio seguro de la profesión periodística, en materia de salud y de las mujeres.

“Nuevamente nos damos cuenta que asusta ser transparente, asusta decir la verdad, asusta tener la valentía a veces de hablar y que lamentable ni siquiera puedas desempeñarte libremente en tu trabajo, lo he visto esto en las profesiones de salud y en mi opinión no me gustaría deslindar al Gobierno Federal, la violencia debe ser una estrategia transversal en donde participemos todos los niveles”, declaró la legisladora petista.

Dijo que no se vale dejar de asumir responsabilidad y reconoció que no se puede culpar al Gobierno del Estado y por la violencia exacerbada, por los asesinatos de periodistas y contra la población en general, enfatizando que la mayoría de las discusiones en el Congreso son superfluas y deberían concentrarse en hacer de Juárez y las diferentes regiones, mejores lugares para vivir.

Exigen investigación pertinente

El coordinador del PRI, Noel Chávez calificó de lamentable el hecho y llamó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado a que realice las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho, sobre todo para la protección de los compañeros de los medios de comunicación que tan importante labor realizan en el estado. Está todo el aparato tecnológico de investigación y se debe aplicar en este caso.

La diputada juarense de Acción Nacional, Marisela Terrazas, se unió al repudio por este crimen, envió condolencias a la familia del reportero gráfico e instó a las instituciones investigadoras y procuradoras de seguridad, a ser efectivas en sus esfuerzos.

“En el caso de quienes se dedican a la comunicación y el periodismo, existe mayor vulnerabilidad, entonces, es una lucha propia que tenemos que hacer todos y seguir luchando por quienes con gran trabajo, valentía y compromiso, nos brindan información todos los días”, expresó Terrazas Muñoz.

El también juarense de Acción Nacional, Gabriel García Cantú, insistió en lo lamentable del caso y resaltó la exigencia de una investigación seria y efectiva para hacer justicia a Israel Villagómez, a quien sus compañeros le conocían como “Tigger”.

Vemos que siempre han tenido ese tipo de problemas los comunicadores y periodistas, a lo mejor algunas amenazas, y el ejercicio de su profesión es de riesgo y esperemos que no sea este el caso, de que a través de una investigación de la Fiscalía General del Estado, sepamos realmente cuál fue el motivo de este homicidio que pega de manera directa al gremio periodístico de Ciudad Juárez y de todo el estado.