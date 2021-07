Exige LeBaron no dar carpetazo a masacre

Ciudad Juárez— Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara durante su gira de trabajo por Sonora que “se hizo justicia” a la masacre de Bavispe, las familias LeBaron, Langford, Ray, Miller y Johnson exigieron ayer a los gobiernos de México y Estados Unidos que no den carpetazo al caso, y que fortalezcan la comunicación y cooperación bilateral para el combate al narcotráfico.

“Hoy en día hay 20 detenidos de una centena de personas que participaron directamente en la masacre de nuestros familiares. Hay 20 detenidos pero no existe un solo sentenciado. Y de esos 20 detenidos sólo cinco están bajo proceso por el delito de homicidio de nuestros seres queridos, el resto fueron vinculados por delincuencia organizada; 15 personas a las que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado imputar su participación directa en la masacre porque como es habitual, hay debilidades en la investigación”, señalaron a través de un comunicado conjunto los familiares de las tres mujeres que murieron asesinadas junto a seis de sus hijos, mientras que seis menores más resultaron heridos.

Las familias de Sonora y Chihuahua recordaron que el 4 de noviembre de 2019 las víctimas fueron asesinadas a sangre fría, víctimas de la violencia que impone el narcotráfico, está muy lejos de resolverse, “hacer justicia”, “aclarar los hechos” y “resolver el problema” como ha señalado reiteradamente el presidente de México.

“Es por ello que todos los miembros de las familias LeBaron, Langford, Ray, Miller y Johnson exigimos que el presidente no siga adelante en la inercia de dar carpetazo al caso y entregarnos una solución exprés. La justicia, el esclarecimiento, la reparación del daño y la garantía de no repetición, están muy lejos aún de nuestra realidad y del proceso penal en curso, a pesar de los insistentes dichos del presidente”, apuntaron.

Seguramente, los 15 detenidos que no han sido vinculados por homicidio, recurrirán a estrategias jurídicas para abreviar sus procesos y no obstante que el delito de delincuencia organizada es un delito en contra de la sociedad en su conjunto, probablemente la FGR no objetará nada al respecto. Así que es previsible que todo termine en sentencias cortas y libertades para estos acusados quienes sin duda son un peligro para la paz y la tranquilidad en nuestra región, demandaron los mexico-estadounidenses.

“Estamos ante el momento más violento de nuestra historia y no hay alternativa ni plan. Se pretende silenciar el terrorismo con no nombrarlo, mientras a nosotros literalmente se nos va la vida en la reiteración de hechos criminales con propósitos terroristas como el más reciente conocido, en Reynosa. Por eso es que llamamos a que nuestro gobierno mexicano y también el estadounidense empiecen a construir una agenda binacional para abordar el tema”, pidieron.

Las familias de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora y la colonia LeBaron, municipio de Galeana, Chihuahua, exigieron que el Estado mexicano a través de su cancillería haga una petición formal para compartir inteligencia y hallazgos entre las agencias estadounidenses, mexicanas, y que todo esto sea incorporado en la carpeta de investigación, lo que hasta el día de hoy eso no ha ocurrido.

“Que se solicite observar los procesos penales tanto a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, estableciendo un mecanismo autónomo de rendición de cuentas e informes mensuales donde de manera formal se presenten los avances de la investigación a cargo de la FGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO). Y que el Gobierno federal disponga de los fondos de asistencia técnica para fortalecer las competencias de las instituciones mexicanas en el combate a la delincuencia organizada”, pidieron.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx