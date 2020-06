Exige Juan Carlos Loera no politizar el tema del agua

Cortesía

Ciudad Juárez— Después de los actos violentos suscitados ayer en la ciudad de Ojinaga, el Delegado Estatal de los Programas de Desarrollo, Juan Carlos Loera De la Rosa, afirmó que se acabaron los tiempos en que se sacaba raja política de temas tan importantes como el agua de las presas.

“Se acabaron los tiempos de los intermediarios, ya no se lucra con el campo y los campesinos. Eso debe entenderse y asumirse. Con mucha claridad y firmeza exigimos que el tema del agua no se politice, que no se lucre políticamente ni por los de la derecha o de la izquierda”, expresó.

El funcionario federal aclaró que acudió al encuentro con los agricultores de Ojinaga con la convicción de que el diálogo es la única vía para la construcción de acuerdos. “Nunca nos cansaremos de establecer el diálogo con tolerancia y respeto. Así nos hemos conducido siempre y lo seguiremos haciendo”, expresó.

Narró haber sido objeto de agresiones físicas, privación forzada de su libertad y hasta amenazas de muerte por parte de los integrantes de los grupos de choque infiltrados en el movimiento, por lo que solicitó intervención de la policía municipal y recibió apoyo también de policías estatales.

Agregó que afortunadamente no hubo lesiones de consideración, ni pérdida de vidas, pero estuvo latente la posibilidad de que ocurriera por la agresividad mostrada por algunos de los manifestantes.

A pesar de ello, expresó que optó por que no intervinieran más agentes de seguridad. “Solo fueron pérdidas materiales las que se registraron al quemar tres vehículos que pertenecen a la Secretaría de Bienestar.

“De haber llegado más corporaciones de seguridad al zócalo de Ojinaga, los enfrentamientos pudieran haber sido más enérgicos y los resultados estaríamos lamentando luego”, detalló.

Loera De la Rosa, dijo que desde hace 76 años se signó el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos y se tiene que cumplir con los términos de ese acuerdo binacional. Aunque aclaró que la prioridad del Gobierno de México es el agua para los agricultores de la región, es decir, que se garantice el ciclo agrícola 2020. “Hoy mismo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa refrendó que los agricultores de Chihuahua tendrán el agua suficiente y que también se cumplirá con el compromiso internacional”, expreso.