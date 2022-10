Exige Iglesia católica paz en la sierra

Chihuahua.– Ante la balacera entre grupos criminales registrada el pasado jueves en el municipio de Guachochi, con saldo de cuatro personas asesinadas y que causó temor entre la población, el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, emitió ayer un manifiesto en el que lamentó los hechos y exigió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno garantizar la seguridad de la población.

En un documento de dos hojas el clérigo cuestionó “que no tenemos un Estado de Derecho”, y llamó a los criminales a convertirse y seguir el camino de Jesucristo.

“Lamentamos mucho los hechos que han sucedido el día de ayer en nuestro querido Guachochi, Chihuahua. Son situaciones que nos indignan y nos entristecen, ya que no solamente nos hacen sentir la vulnerabilidad y la impotencia que tenemos cuando por momentos pareciera que estamos en ‘estado de guerra’, donde se habla y se manda un toque de queda, suspensión de clases, cierre de negocios, no salir a la calle, pues, ¿en qué país estamos? ¿Dónde y cómo están creciendo nuestros niños y jóvenes? ¿Que no tenemos un Estado de Derecho donde como ciudadanos se nos den nuestras garantías individuales?”, cuestionó la Iglesia católica.

Lo anterior, luego de que por cerca de tres horas integrantes del Cártel de Sinaloa participaron en una balacera que dejó como saldo cuatro personas sin vida y llevó a la detención de 13 personas, entre ellos Guadalupe L. B., alias “El Palapas”, tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Ante el llamado de la ciudadanía, reconocemos y agradecemos a las autoridades de seguridad la respuesta pronta y oportuna que tuvieron en este trágico suceso, pero sabemos que eso no basta. Como Iglesia, como creyentes, como chihuahuenses y como mexicanos ¡queremos y exigimos! una política y una estrategia de seguridad que evite la muerte, la zozobra, el espanto y la angustia de tanta gente de nuestra Sierra Tarahumara y en general de todo el país”, demandó la Diócesis de la Tarahumara a través de un comunicado de prensa.

Los representantes de la Iglesia en la sierra de Chihuahua reclamaron que no puede ni debe estar en manos de grupos criminales la vida de la ciudadanía.

“La sociedad civil buscamos y queremos la paz, queremos que nuestros tres niveles de gobierno nos escuchen y respondan. ¿En qué momento se les fue su poder y autoridad, para hacer cumplir la ley? ¡Queremos paz!, éste, y no otro, es nuestro reclamo e indignación”, señaló.

Demandaron que “no se puede, ni se debe frenar la vida ciudadana por el flagelo y el estallido de la violencia. Como creyentes en Jesucristo, Príncipe de la Paz y Santa María de Guadalupe, madre nuestra, seguiremos promoviendo formas y metodologías que ayuden a la reintegración del tejido social. Pero pedimos y suplicamos que nuestras autoridades civiles cumplan y hagan lo que les corresponde, al fin de cuentas, por eso y para eso están donde están, para eso les elegimos”.

“La Iglesia y en general la ciudadanía, ¡no somos sus enemigos, ni adversarios!, somos gente de buena voluntad que queremos y exigimos vivir en paz”, dijeron a los grupos criminales.