Exige diputada regreso de su ahorro

Chihuahua.– La expresidenta del Congreso del Estado en un par de ocasiones durante la legislatura pasada, Blanca Gámez, exigió la devolución del dinero de su fondo de ahorro, que fue retenido de manera indebida por el exadministrador del Poder Legislativo, Jorge Issa y Manuel Soledad, exjefe del departamento de contabilidad.

La diputada precisó que en noviembre le pagaron 293 mil pesos, pero a la fecha tiene pendiente la entrega de una cantidad idéntica, aunque no tiene fecha para recibir esos recursos, al igual que otros compañeros exlegisladores.

“A mí apenas me han dado la mitad, y yo no entiendo, y como se los dije desde un principio: ¿cuál fue el criterio que utilizaron para decir ‘bueno, a unos sí y a otros no’?”, reprochó la panista con tono firme.

Al igual que ella, sus excompañeros de la legislatura anterior, René Frías, Jorge Soto y Jesús Velázquez, esperan la cobertura de ese adeudo, cuya disposición se ha cuestionado y podría derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

“Como yo les dije, pues que me paguen, ¿por qué no me lo dan si es mi ahorro, ustedes me lo retuvieron y tienen la obligación de entregármerlo?”, concluyó.