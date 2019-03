Exhiben a funcionaria por fingir incapacidad

Chihuahua— Karla Gutiérrez Isla, primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue exhibida por presuntamente falsificar constancias médicas para ausentarse un año completo a sus labores, pero aun así continuó con su remuneración mensual de 32 mil pesos al 100 por ciento, es decir que habría cobrado de manera irregular hasta 400 mil pesos en todo ese lapso.

La visitadora, quien fuera subdelegada del Instituto Nacional de Migración y funcionaria de la Sindicatura de Ciudad Juárez, aparece en indagatorias de la entonces Procuraduría General de la República, luego de que se detectaran certificados de incapacidad falsos por los cuales cobró durante 12 meses su salario.

Una de las evidencias es el escrito enviado por el doctor José Rafael Maldonado a la directora del Hospital General de Ciudad Juárez, María Magdalena Fernández Pérez, a quien le indica que existen irregularidades en documentos en los que aparece su nombre.

“La cédula profesional que se plasma en la incapacidad apócrifa no corresponde a la del suscrito, toda vez que el número que se menciona (3167951) no corresponde a mi número de cédula profesional como médico general”, precisa el galeno.

De igual forma indica que la letra que aparece en el documento no concuerda con la de él, y “la forma plasmada en dicho documento no corresponde a la que acostumbro utilizar de manera diaria, ya que ésta es una que no reconozco por no haber sido plasmada por puño y letra del suscrito”.

Con ese escrito, el doctor establece que esas incapacidades ilegales le perjudican en su honorabilidad, e “independientemente de las medidas legales que pudieran tomar, quiero aclarar que en ningún momento he extendido algún tipo de incapacidad a esta paciente, sorprendiéndome y molestándome que se me esté relacionando en este desafortunado evento”.