Exgobernador denuncia tortura y trato inhumano

Chihuahua— El exgobernador priista de Chihuahua, César Horacio D.J., hizo pública una carta escrita desde el Cereso de Aquiles Serdán donde permanece recluido desde hace mil 330 días.

Expresó el exmandatario su sentir desde que fuera detenido en Miami, destacando la necesidad urgente de que se le cambie de medida cautelar para que pueda llevar su proceso a la par de la recuperación de su salud que, dijo, se ha agravado derivado de lo que calificó como un cautiverio.

Enfatizó que en su reclusión ha sido víctima de tratos “inhumanos y hasta tortura” y todo ello derivado de lo que calificó como mentiras impuestas por el exgobernador Javier Corral a través de “tortura y dolor”.

“Desde aquí he logrado vivir con intensidad la Misericordia de Dios que nunca nos abandona y me ha permitido no sentirme ni un solo día preso, mi alma y mi mente se han mantenido libres de la prisión del odio y del sentimiento de venganza, y créanme que eso es la libertad que he vivido en la cárcel”, dice en su misiva.