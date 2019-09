Exgobernador de Colima, nuevo delegado del CEN del PRI en Chihuahua

Chihuahua— El exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña fue presentado ayer como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI para el estado de Chihuahua.

En las instalaciones del CDE priista, y ante la presencia del líder estatal Omar Bazán Flores así como de la Secretaría de Operación Política del CEN, Graciela Ortiz González, el nuevo representante de Alejandro Moreno “Alito” hizo un llamado a la inclusión de todos los grupos al interior de ese instituto político para recuperar la gubernatura y demás espacios públicos en el proceso electoral de 2021, y también a impulsar la campaña de reafiliación y afiliación.

En su mensaje Graciela Ortiz llamó a los priistas a unificar al partido, porque dijo, “el PRI sigue siendo el partido que es origen y destino en este país, que verdaderamente le puede dar destino a México en este momento difícil porque apenas estamos viendo la punta del iceberg”.

Para mí estar en Chihuahua es muy especial, dijo Ortiz, porque tengo amigos y amigas, con quienes hemos compartido tantos proyectos y además en el peor momento del partido siguen aquí firmes.

Expresó sentirse agradecida “porque vengo a presentar de parte del presidente nacional Alejandro Moreno, a un gran compañero de partido que es un hombre reconocido por la militancia del país. Fue un muy buen gobernador, rector de la Universidad de Colima, como diputado federal, todas sus encomiendas las ha hecho muy bien, es un honor para mí presentarlo como delegado en Chihuahua”, le dijo en un abarrotado salón Presidente, a donde acudieron presidentes municipales y priistas como Mario Trevizo Salazar, el líder de la CTM, Jorge Doroteo Zapata, así como el profesor Diógenes Bustamante Vela, entre otros.

Graciela Ortiz enfatizó que Fernando Moreno fue designado delegado regional donde atenderá también asuntos del PRI en otros Estados.

“No tengo más que hablarles de él, pues ya ha estado aquí como delegado y pudo darle conducción a lo que era necesario en el 2017 para tomar decisiones en el PRI”, expresó la chihuahuense.

Por su parte, el nuevo delegado dijo que el país está en su peor historia, con un gobierno que no crece económicamente, pero en cambio, “crece la inseguridad, crece la ocurrencia, crece el desabasto de gasolina, no hay medicinas, no ha policías con la desaparición de la Policía Federal que ahora se llama Guardia Nacional y se dedican a detener a migrantes; al final falta gobierno y si no hacemos lo que tenemos que hacer, el gobierno federal y el de Corral acabaran con el desarrollo”, dijo.

También Fernando Moreno envió un mensaje a los “traidores” de que ya no serán recibidos en el PRI, y las designaciones de las candidaturas serán mediante procesos abiertos, donde podrán votar los militantes en activo debidamente registrados.

“Vamos a pelear con Morena y con el PAN, no con el presidente de la república, con la inclusión tendremos muchas posibilidades”; afirmó el delegado del CEN priista.