Estudian como pueden en asentamiento indígena

Chihuahua— Más de 100 niños que viven en el asentamiento indígena El Oasis en la colonia Martín López estudian como pueden con las guías de estudio, sin ningún tipo de apoyo o ayuda por parte de autoridades, de quienes los habitantes dicen que los han dejado en total abandono en este ciclo escolar con las modalidades que implementó la Secretaría de Educación Pública (SEP) nada accesibles para ellos. Juanita Moreno Zaragoza, gobernadora indígena del lugar, comentó que los infantes batallan mucho, ya que más de la mitad de la población no sabe leer y se les dificulta; el maestro responsable de la escuela primaria “Kali Rosákame” acude una vez por semana a revisar trabajos, los que cuentan con televisión no comprenden bien las clases. En los patios y dentro de las casas se encuentran niños con sus guías e intentan resolver los problemas. Gabriel, de siete años, era apoyado por su abuela Teresa, de 65 años, quien dijo no poder ayudar mucho.