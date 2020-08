Estrategia se basará en no contagiar y no ser contagiado

Chihuahua.- En el marco de la presentación de la nueva estrategia para combatir el Covid 19, el exgobernador, Francisco Barrio, declaró que la economía no se puede detener, por lo que la estrategia se basará en el compromiso de cada persona de hacer lo necesario para no contagiar y no ser contagiado.

Por su parte Patricio Martínez, exmandatario, adelantó que habrá apertura de la economía, pero para que esto sea un esquema exitoso, todos deben asumir la responsabilidad que tienen para detener al virus. Pidió a los líderes religiosos y sociales sumarse y dirigir a la sociedad a un cuidado personal para superar la pandemia.

José Reyes Baeza, hizo un llamado a los municipios a asumir su papel para vigilar a los habitantes con el objetivo de que se cumplan con las medidas preventivas.