Chihuahua.- El diputado del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez, criticó el formato por medio del cuál, el gobernador Javier Corral entregó el Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado.

Visiblemente molesto, entrevistado en la Torre Legislativa, declaró que "ya no es un informe, está muy acartonado todo esto. No lo dejan a uno ni hablar.¿Cuál informe si no hay ningún dato?, subrayó.