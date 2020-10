'Esto es la guerra': una extensa nota del New York Times sobre el conflicto del agua en Chihuahua

The New York Times

Boquilla, México— Los agricultores, armados con palos, piedras y escudos caseros, tendieron una emboscada a cientos de soldados que custodiaban una presa y tomaron el control de uno de los cuerpos de agua más importantes de la región fronteriza.

El gobierno mexicano estaba enviando agua, su agua, a Texas, dejándoles casi nada para sus sedientos cultivos, dijeron los agricultores. Así que se hicieron cargo de la presa y se han negado a permitir que el agua fluya a los Estados Unidos durante más de un mes.

"Esto es una guerra", dijo Victor Velderrain, un productor que ayudó a liderar la adquisición, "para sobrevivir, seguir trabajando, y alimentar a mi familia".

El enfrentamiento es la culminación de tensiones de largo tiempo por el agua entre Estados Unidos y México que recientemente estallaron en violencia, enfrentando a los agricultores mexicanos contra su propio presidente y la superpotencia mundial vecina.

La negociación del intercambio de agua entre los dos países ha sido difícil durante mucho tiempo, pero el aumento de las temperaturas y las prolongadas sequías han hecho que los ríos compartidos a lo largo de la frontera sean más valiosos que nunca, intensificando las apuestas para ambas naciones.

La toma de posesión de la presa es un claro ejemplo de lo lejos que la gente está dispuesta a llegar para defender los medios de vida amenazados por el cambio climático, y del tipo de conflicto que puede volverse más común con un clima cada vez más extremo.

A lo largo de la árida región fronteriza, los derechos de agua se rigen por un tratado de décadas de antigüedad que obliga a Estados Unidos y México a compartir los caudales de los ríos Colorado y Río Grande, y cada lado envía agua al otro. México se ha retrasado mucho en sus obligaciones con Estados Unidos y ahora enfrenta una fecha límite para entregar el agua este mes.

Pero este ha sido uno de los años más secos en las últimas tres décadas para Chihuahua, el estado fronterizo mexicano responsable de enviar la mayor parte del agua que México debe. Sus agricultores se han rebelado, preocupados de que perder más agua les quite la oportunidad de una cosecha saludable el próximo año.

"Estas tensiones, estas tendencias, ya están ahí, y el cambio climático las ha empeorado mucho", dijo Christopher Scott, profesor de política de recursos hídricos en la Universidad de Arizona. “Están en una lucha por sus vidas, porque no hay agua, no hay agricultura; sin agricultura no hay comunidades rurales”.

Desde febrero, cuando las fuerzas federales ocuparon por primera vez la presa para garantizar que continuaran las entregas de agua a Estados Unidos, activistas en Chihuahua han quemado edificios gubernamentales, destruido automóviles y han mantenido como rehenes a un grupo de políticos. Durante semanas, han bloqueado una importante vía férrea que se utiliza para transportar mercancías industriales entre México y Estados Unidos.

Su revuelta ha alarmado a agricultores y políticos en Texas. Greg Abbott, el gobernador republicano del estado, apeló al secretario de Estado Mike Pompeo el mes pasado, exigiéndole que persuadiera a México para que entregue el agua antes de la fecha límite la próxima semana, o se arriesgará a infligir dolor a los agricultores estadounidenses.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones se ha inclinado a las demandas del presidente Trump sobre inmigración, ha prometido que su país cumplirá con sus obligaciones de agua con Estados Unidos, le guste o no al estado de Chihuahua.

Envió a cientos de miembros de la Guardia Nacional para proteger las represas de Chihuahua y su gobierno congeló temporalmente las cuentas bancarias de la ciudad donde viven muchos de los manifestantes.

Para los agricultores, la postura del gobierno es una traición.

“Siempre nos hemos dedicado al trabajo; nunca hemos sido conocidos como manifestantes”, dijo Velderrain en su granja, descascarando una mazorca de maíz que no estaba lista para la cosecha. “Lo que pasó en la represa de La Boquilla fue impresionante, porque nos quitamos la ropa de campesinos y nos pusimos el uniforme de guerrilleros”.

El gobierno federal argumenta que los agricultores que protestan también están perjudicando a otros mexicanos al evitar que el agua fluya hacia sus compatriotas río abajo, y que los agricultores todavía tendrían acceso a al menos el 60 por ciento del agua que necesitan para el próximo año.

“La agricultura, como cualquier otra profesión, tiene riesgos”, dijo Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua de México. “Uno de los riesgos es que hay años en los que llueve más y años en los que llueve menos”.

Con la intensidad de la sequía en Chihuahua este año, México se ha quedado muy atrás en sus envíos de agua a Estados Unidos. Ahora tiene que enviar más del 50 por ciento de su pago anual promedio de agua en cuestión de semanas. El gobierno mexicano insiste en que seguirá cumpliendo, a pesar de la toma de control de la presa, que atraviesa el río Conchos, un importante afluente del río Bravo. Pero algunos tejanos tienen sus dudas.

“Simplemente no va a suceder, a menos que se desarrolle una tormenta y ayude a México, que es con lo que normalmente cuentan”, dijo Sonny Hinojosa, gerente general de un distrito de riego en el condado de Hidalgo, Texas. “Ellos juegan y esperan que una tormenta o la madre naturaleza los rescaten”.

Los tejanos también sostienen que, en conjunto, México se beneficia más del acuerdo de distribución de agua entre los dos países, firmado en 1944, que ellos. Abbott, el gobernador del estado, ha señalado que Estados Unidos envía a México aproximadamente cuatro veces más agua de la que recibe de su vecino.

Velderrain, de 42 años, dijo que nunca se vio a sí mismo como el tipo de persona que conduciría a cientos por una colina para abrumar a un grupo de soldados que protegen un alijo de armas automáticas. Pero allí estaba en un video publicado en Facebook, escoltando a un general mexicano fuera de la represa de Boquilla el día que encabezó la toma de posesión.

Sorprendida y muy superada en número, la Guardia Nacional se rindió rápidamente. Más tarde, ese mismo día, la Guardia Nacional disparó y mató a un manifestante.

El tratado no castiga a ninguna de las partes por eludir sus deberes, pero, ansioso por evitar conflictos, México se esfuerza por encontrar una manera de cumplir con sus obligaciones de agua a medida que se acerca la fecha límite. Una de las soluciones más probables es que México entregue una cantidad significativa del agua que posee en embalses, que normalmente utilizan más de una docena de ciudades mexicanas. A cambio, México ha pedido a Estados Unidos que le preste agua potable para esas ciudades, si la de México se acaba agotando.

Parte del problema, dicen los científicos, es que la necesidad de agua de México ha crecido desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la década de 1990, a medida que más personas se asentaron en la región fronteriza seca del país y la producción agrícola aumentó para satisfacer a los consumidores estadounidenses.

Francisco Marta, un joven de 23 años que administra los campos de maíz y alfalfa de su padre, sospecha que sus compañeros agricultores no tienen la simpatía del presidente mexicano en la disputa del agua porque generalmente no son miembros de su base política pobre y de clase trabajadora. Los agricultores viven en el norte, tradicionalmente un bastión de la oposición conservadora contra López Obrador, quien se postuló en una plataforma de izquierda.

“Él cree que somos ricos y que no nos pasará nada si no trabajamos el próximo año, pero eso no es cierto", dijo Marta. "Yo mismo migraré si no tengo ningún lugar para trabajar aquí."

López Obrador ha acusado a los políticos y a la "gran agricultura" de fomentar la lucha en Chihuahua, que, según dijo en una conferencia de prensa reciente, "no tiene nada que ver con los pequeños agricultores".

Pero Jéssica Silva, de 35 años, la manifestante que fue asesinada el día que los agricultores tomaron la represa de Boquilla, no tenía una finca propia, dijeron sus padres. Ella y su esposo, Jaime Torres, alquilaron aproximadamente 9 hectáreas de árboles de nuez y ayudaron a sus padres a cultivar una parcela aún más pequeña.

"Tenía tantos planes", dijo la madre de Jessica, Justina Zamarripa, mientras las lágrimas caían por sus mejillas.

La Guardia Nacional disparó varias veces a Jessica por la espalda a través de la ventana de la camioneta de su esposo, quien fue herido, pero sobrevivió.

“Ella defendía lo que nos pertenece”, dijo su padre, José Luis Silva.

En una foto que sus padres tienen de los dos justo después del ataque, Jessica está desplomada en el asiento del pasajero, usando su cinturón de seguridad y un cubrebocas para protegerse contra el coronavirus.

“Ella siempre fue tan cautelosa”, dijo su madre.