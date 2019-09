Éstas son las razones por las que Corral juega Golf

Chihuahua—Desde el principio de su administración el gobernador Javier Corral se ha distinguido por su afición al golf, deporte que ha practicado tanto en espacios locales como de otros estados.

Pese a que según sus propias declaraciones este deporte en un principio no era de su agrado, al final terminó por gustarle al grado de que toma las decisiones de su gobierno con base a su ánimo tras el juego.

El gobernador golfista como lo han llamado algunos medios nacionales fue captado a tan solo cinco meses de que iniciara su administración en Mazatlán, Sinaloa jugando en el exclusivo Campo Marina, El Cid Golf Club, junto a empresarios mientras ya la violencia en el propio estado de Chihuahua alcanzaba niveles críticos.

Sin embargo según confesó su afición por esta práctica es reciente, incluso se da luego de iniciado su cargo como gobernador pues durante la inauguración del III Torneo Nacional de Parejas Seniors de golf, el pasado jueves cuando el mandatario confesó que “Antes quería que llegará el sábado y domingo para descansar de mi actividad como Gobernador, para tener un remanso, un sosiego, pero empezó a cambiar y a convertir el sábado y domingo en una aspiración golfista, ya quería que llegará el domingo para jugar golf”.

Siendo así que incluso antes condenaba al golf cuando se le invitaba a participar junto a sus compañeros de partido: “Tiempo atrás con amigos me invitaban, uno de ellos Pancho Barrio, quien me insistía que le entrará al golf y yo no sabía lo equivocado que estaba y tantas cosas dije; y recuerdo que le comenté: eso será lo último que usted verá de mí, en andar perdiendo el tiempo cuatro horas detrás de una pelotita”.

Tanta es la afición que incluso el gobernador contó con pelotas personalizadas cuyas fotografías comenzaron a circular por redes sociales y distintos medios de comunicación en las que se leía el nombre de Javier Corral y el período de su administración gubernamental en letras azules, mismas que golfistas encontraban en San Francisco Country Club.

Este deporte de élite, que en Chihuahua sólo puede practicarse en clubes exclusivos de alto costo, al no contarse con áreas públicas para ello lo practica con tanta frecuencia que en una ocasión, el mes de abril del 2018, incluso fue interrumpido mientras jugaba en el citado Country Club al momento en que fueron atacados elementos de Policía Estatal que eran parte de la escolta del mandatario, mismos que se encontraban en la intersección de la avenida Francisco Villa y Periférico de la Juventud.

El gobernador debió ser escoltado de prisa por dos agentes quienes se lo llevaron corriendo del campo donde jugaba por la tarde.

Sin embargo Corral de igual forma manifestó que muchas de las decisiones de su gobierno las toma conforme a, dijo textualmente: “el ánimo de lo aconteció en el campo de juego”. “Como Gobernador lo que me da el golf lo vuelco después con pasión y con entusiasmo por Chihuahua el resto de la semana, y siempre me quedó con el buen golpe”, puntualizó.