Estará Marco Bonilla ausente por cinco días

Chihuahua, Chih.- El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se ausentará de sus funciones del 18 al 22 de agosto, para atender algunos asuntos de carácter personal junto con su familia, de tal manera que, como lo indica la legislación estatal, en ausencia, queda a cargo el titular de la Secretaría de Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón.

De acuerdo con el artículo 100, del Código Municipal del Estado de Chihuahua, el cual establece:

Cuando la persona titular de la Presidencia Municipal salga del territorio de su municipio por cinco días o menos tiempo o en días inhábiles para la administración, no es necesario dar aviso al Ayuntamiento, pues en tales casos bastará con que dé aviso a la persona titular de la Secretaría del mismo, para que ésta se encargue del despacho de los asuntos de la Presidencia, sujetándose a las atribuciones que le otorga la propia ley y sin invadir las facultades que le corresponden a la persona titular de la Presidencia Municipal.

Dado que el presidente municipal se ausentarse menos de cinco días, no amerita intervención del Cabildo, por lo anterior, el secretario del Ayuntamiento, fungirá como encargado de los asuntos concernientes al despacho de la Presidencia, no obstante; no obstante, el alcalde se mantendrá al tanto de cualquier situación del Municipio, vía remota.