Están dañando al Poder Judicial: Confederación

Chihuahua, Chih.- La presidenta de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Alba Flores, declaró que las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados están dañando al Poder Judicial de Chihuahua, tanto en el ámbito local como en el nacional, ya que emiten un mensaje de que se trata del Poder que debe impartir justicia, pero con esto se genera la duda de la forma en que está funcionando.

Recalcó que las acusaciones deben ser investigadas a fondo para que no quede solamente como una guerra de declaraciones.

Para la presidenta del organismo que agrupa a aproximadamente 400 organizaciones de abogados del país, en ambas posturas hay aspectos cuestionables, ya que por un lado el Poder Judicial, en específico la Judicatura, debe aclarar los detalles del proceso de la selección de 56 jueces y siete magistrados, debido a que desde que fueron realizados los exámenes se dieron diversos cuestionamientos que no fueron atendidos.

Sin embargo destacó que por el lado del consejero, Joaquín Sotelo, pudo hacer las denuncias desde hace tiempo y pareciera que esperó hasta ahora para hacer la denuncia.

“No sabemos porque esperó tanto, ya que si tiene los cuestionamientos que ha expresado los pudo hacer desde un principio”, mencionó.

Destacó que en esta disputa de declaraciones el más perjudicado es el Poder Judicial el cual debería ser visto como una instancia fuerte, debido a que ante la sociedad es la encargada de impartir justicia entre loso ciudadanos, pero al ser cuestionada de esta manera, sin que haya aclaraciones que dejen satisfecha a la población solamente se pone en duda su integridad.

Añadió que por ahora lo que queda es esperar a que sean realizadas las indagatorias hasta sus últimas consecuencias para que el prestigio del Poder Judicial no sea dañado más, por lo que parece una disputa personal.