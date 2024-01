'Estamos saliendo de la deuda tras 11 años de maldición'

Chihuahua.- “Es una satisfacción el poder decir que llegamos a un estado desordenado, donde no se había hecho nada, y ahora poder decir que reordenamos las finanzas, que ya después de 11 años de maldición estamos saliendo de la deuda”, dice la gobernadora Maru Campos, a unos días de rendir su Segundo Informe de gobierno.

En entrevista con El Diario, Campos Galván hace un balance de los casi dos años y medio que tiene a la cabeza del Ejecutivo Estatal, desde un proceso en el que su antecesor pretendía meterla a la cárcel, “con puros testigos protegidos y torturas”, hasta llegar a la situación actual.

En su evaluación de lo que ha sido la administración estatal, la mandataria reconoce estar insatisfecha en varios renglones en los que no ha cumplido las metas y las expectativas que tenía, como la seguridad, el transporte y algunas obras de infraestructura, pero confía en que podrá darle la “vuelta de tuerca” que le falta en el resto de su gestión.

“No estoy satisfecha porque faltan muchas qué hacer, y porque las necesidades son infinitas y los recursos finitos”, señala, al apuntar las coyunturas y reseñar cómo la violencia o la inseguridad llegan a imponerse sobre la agenda del Gobierno del Estado.

“Suceden muchas cosas al mismo tiempo, sobre todo muchas veces nos aplasta la coyuntura, nos aplastan las condiciones exógenas, nos aplasta un motín en el Cereso, nos aplasta un asesinato en Cerocahui, o un total divorcio de la Federación para con el estado de Chihuahua”, asevera.

En la entrevista, realizada ayer por la tarde en un salón de Palacio de Gobierno, la gobernadora hace un recuento de los problemas enfrentados, además de que anuncia cambios en su equipo en el contexto del proceso electoral, pero dichos movimientos los habrá de revelar hasta pasado su informe del próximo sábado.

EL DIARIO (ED) ¿Cómo se siente, cómo llega a su Segundo Informe, después de casi 2 años y medio al frente del Estado, y luego de haber enfrentado condiciones tan adversas, como una intención directa de su propio antecesor por meterla a la cárcel?

MARU CAMPOS (MC) “Me vinculó a proceso, con testigos protegidos, con puros testigos protegidos y torturas... es una satisfacción el poder decir que llegamos a un estado desordenado, donde no se había hecho nada, y es una satisfacción poder decir que reordenamos la finanzas, que ya después de 11 años de maldición estamos saliendo de la deuda con acciones que han sido muy contundentes como el poner orden en casa, poder contabilizar todos los recursos que realmente entran al Gobierno del Estado, que no haya fugas y sobre todo el refinanciamiento de los créditos, que se habían refinanciado en la administración pasada a tasas muy por encima de lo que estipulaba el mercado y que costaba a los chihuahuenses 800 millones de pesos anuales de puras sobretasas...

“Habiendo remontado esto podemos decir que hay ingresos para dedicarlos a lo importante, a lo que impacta a los chihuahuenses y lo que necesitan en su día a día, como es la salud, el agua, la seguridad pública, con sus altas y bajas; como las aportaciones a los municipios que se les entregan en tiempo y forma, que se dan a los organismos autónomos, a los fideicomisos, como Fechac y Ficosec, al campo cuando tenemos una emergencia como la de ahorita, en la que el Gobierno federal retira todos los apoyos en materia del campo... nosotros le entramos al quite y le extendemos esa red de salvación.

“Entonces, hemos podido hacer frente a la mayoría de las necesidades gracias a ese ordenamiento de las finanzas”.

(ED)— Con eso está satisfecha, ¿y con qué no está satisfecha?

(MC) “Bueno, no estoy satisfecha porque faltan muchas qué hacer, y porque las necesidades son infinitas y los recursos finitos.

Y suceden muchas cosas al mismo tiempo, sobre todo muchas veces nos aplasta la coyuntura, nos aplastan las condiciones exógenas, nos aplasta un motín en el Cereso, nos aplasta un asesinato en Cerocahui, o un total divorcio de la Federación para con el estado de Chihuahua, no un divorcio de Chihuahua para con la Federación.

“Entonces, son condiciones exógenas que no nos gustaría tenerlas y poder avanzar más la agenda de Gobierno del Estado”.

(ED) — En términos fríos, ¿cuál es el estatus de la relación con la Federación? La suya con el presidente y la del Gobierno del Estado con la Federación...

(MC) “Pues no es el estatus actual, es el estatus de hace más de un año. Y es el estatus así porque a un secretario de Gobernación se le ocurrió hacerle caso a una amiga y venirse encima del estado de Chihuahua”.

(ED) — ¿Y eso partió la relación?

(MC) “Eso partió la relación, porque la relación del Gobierno del Estado, de la gobernadora, era una relación creo que auténtica, sincera y de respeto, de solidaridad incluso.

Él y yo compartimos un par de causas y creo que hacíamos click en esas causas, había empatía, pero bueno, el encargado de la política interna de este país se encargó de hacerle caso a una dama que quiere venir a competir destruyendo”.

(ED) — Siendo autocrítica y reflexiva, ¿en qué materias cree que ha fallado, que no ha logrado las metas?

(MC) “No me siento que no sea autocrítica. Me siento muy exigente conmigo misma. Hay muchas cosas en las que no hemos terminado de cumplirle a la gente. El estado es tremendamente extenso, es impresionante la diversidad de chihuahuenses en Juárez, en la Sierra Tarahumara, en Cuauhtémoc, entonces es muy difícil satisfacer esas demandas tan diversas.

“Me siento inconforme de no llenar esas expectativas de la gente tan diversa”.

(ED) — Desde afuera del Gobierno podemos ver, por ejemplo, rubros críticos como el transporte. En Juárez está patas para arriba todavía, en Chihuahua tiene algo más de orden en relación a lo que había hace más tiempo. ¿Cuál es su evaluación en este rubro?

(MC) “Bueno, en cosas específicas del transporte, es un tema pendiente pero tenemos la certeza de que esto se va a mejorar en un corto plazo. Es que, haber ordenado las finanzas, en dos años y medio, estar logrando fortalecer la función policiaca, que cuando llegamos ni siquiera tenían los policías una estabilidad laboral porque no estaban en la nómina, estaban por honorarios, se tenían que recontratar cada varios meses; el haber avanzado con los expedientes de justicia para nuestras mujeres atacadas, violentadas, el haber avanzado y tener a los feminicidas en la cárcel, es un avance importante. El haber avanzado en materia de salud para que todos los niños con cáncer en el estado puedan tener tratamiento de principio a fin, es un gran avance.

“El sábado vamos a dar un avance muy importante en materia de salud. Sí, falta mucho, mucho por hacer, y podemos hablar del transporte, la infraestructura y pues la seguridad pública...”

(ED)— La seguridad, el talón de Aquiles de cada gobierno. ¿Siente que no está satisfecha con eso?

(MC) “Sí, claro, pero también siento que tenemos muchos avances”.

(ED)— ¿No le preocupa que gane Claudia Sheinbaum y que sea igual que el presidente Andrés Manuel?

(MC) “Faltan cuatro meses todavía...”.

(ED)— ¿Pero no tiene la preocupación de que continúe esa tensión con la Federación?

(MC) “Bueno, pues la gente puede tener la seguridad de que gane quien gane, Chihuahua tendrá una gobernadora institucional, respetuosa de la investidura presidencial, siempre y cuando del otro lado también haya respeto”.

(ED)— Obligadamente, ¿qué la llevó a expresarse así del presidente aquel día, en que estaba la crisis de los LeBaron?

(MC) “Soy norteña, las norteñas decimos malas palabras...”.

(ED)— ¿Y no le pareció un exceso?

(MC)— “Se me salió, estábamos con eso encima, el secuestro de los LeBaron y otras tensiones de seguridad pública y pues no teníamos el apoyo de nada...”.

(ED)— ¿Y ni siquiera una simulación de apoyo? ¿Qué requiere el estado de la Federación en esa materia?

(MC) “Ojalá tuviéramos apoyo para la Ley de Tráfico de Armas, ojalá tuviéramos apoyo para que la Fiscalía General de la República tomara más expedientes del crimen organizado, ojalá lo tuviéramos para conocer la ubicación de la Guardia Nacional y poder elaborar una estrategia conjunta. Porque no todo es dinero, hay asuntos en los que falta voluntad, no son de dinero”.

(ED)— ¿Qué podemos esperar para el informe que presenta este sábado?

(MC) Puras buenas noticias. Buenas noticias que le dan vuelta a la tuerca a muchos años de que no se podía hacer nada porque no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero...”

(ED)— ¿Y en su equipo de trabajo prevé cambios ahora que viene su Segundo Informe?

(MC) “Sí, creo que todos esperamos cambios en el gabinete por los tiempos electorales, pero en su momento se anunciarán ya después del informe”.