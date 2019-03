Estalla conflicto entre corralistas

Chihuahua— Un enfrentamiento entre los consejeros de la Judicatura del Estado designados por el Congreso y el Ejecutivo, Joaquín Sotelo Mesta y Luz Estela “Lucha” Castro, llevó al primero a denunciar actos de corrupción en la selección de jueces del pasado mes de agosto.

A su vez, Sotelo Mesta fue denunciado por acoso sexual al interior del Poder Judicial.





Señalan presunta corrupción para elegir jueces y magistrados

El consejero dio a conocer ayer que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para que investigue si los resultados de los exámenes aplicados a aspirantes a jueces y magistrados fueron efectivamente los que revisó el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).

Dicho consejo está compuesto por Sotelo Mesta, Castro y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Pablo Héctor González, Roberto Siqueiros y Armando Ruiz.

Según Sotelo Mesta, existen elementos para presumir que unos fueron los resultados reales y otros los presentados ante el CJE.

Ante esto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, dijo que “no hay ningún dato o información y son sólo conjeturas y sospechas que no son suficientes para calificar esa denuncia como seria”.

Agregó que será cuestión de la Fiscalía emprender las indagatorias correspondientes, ya que no le toca investigar al Poder Judicial ni reabrir el tema de los exámenes.

En el caso de Castro, el denunciante subrayó que la comisión que ella preside no ha entregado información sobre el concurso de jueces y magistraturas.

Tras la denuncia formal y una rueda de prensa que ofreció ayer Sotelo Mesta, extraoficialmente pudo confirmarse que es investigado por el órgano interno de control del Poder Judicial del Estado por presunto acoso sexual.

A raíz de que en junio de 2018 se publicaron las Bases para Investigar y Sancionar la Violencia Laboral, el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, fueron recibidas denuncias contra personal de diferentes áreas y cargos.

Este año fue presentada una denuncia contra Sotelo Mesta por presunto acoso sexual, por parte de una empleada de la Judicatura del Estado.

La denuncia es promovida y respaldada por organizaciones feministas de las que forma parte como integrante y asesora la consejera Castro Rodríguez.

Sotelo Mesta declaró no tener conocimiento de la denuncia, pero se dijo dispuesto a enfrentarla formalmente. Negó que su señalamiento sobre corrupción en los procesos de selección que llevó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado fuera para protegerse al saberse investigado o para desviar la atención.

Sotelo Mesta fue designado como integrante del CJE a propuesta del Congreso del Estado en la pasada legislatura. La mayoría panista de entonces impulsó su designación como tal y fue incorporado al órgano administrador del Poder Judicial.

En tanto, “Lucha” Castro fue impulsada por el gobernador Javier Corral para formar parte del organismo, que tiene las facultades de vigilar y sancionar a los servidores públicos de todos los niveles dentro de la judicatura estatal.

Con respecto a los exámenes, Sotelo precisó ayer en rueda de prensa que los elaboró la Comisión de Carrera Judicial encabezada por Castro y se tiene el temor fundado de que sus resultados no sean los mismos a los obtenidos y presentados ante el Consejo de la Judicatura.

Se trata de las convocatorias CJE/002/2018 y CJE/003/2018, en las que participaron 76 aspirantes para juzgados familiares, 122 en materia civil, 299 en lo penal y 10 para jueces mixtos, así como 24 para magistratura de lo familiar, 18 en lo civil y 53 en lo penal.

Los exámenes se realizaron el 9, 10 y 11 de mayo del año pasado con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y con una prueba realizada por la Universidad Iberoamericana, pero sin tener un material auditable.

En torno al tema el presidente del TSJ dijo que “el tribunal está comprometido con la lucha contra la corrupción y no se va a solapar ningún dato que permita sostener que algo está mal”, sin embargo, recalcó, “en el caso de esa elección el propio Sotelo avaló los procesos, con excepción del de jueces, y el procedimiento concluyó luego de cuatro impugnaciones que dejaron en firme la decisión del propio tribunal”.

“Yo me doy cuenta después porque yo no era parte de la comisión y no eludo responsabilidad, probablemente yo tenga también responsabilidad pero no podemos estar todos los consejeros de la Judicatura en todo”, manifestó Sotelo acompañado por Laila Morales, presidenta de la asociación chihuahuense de Abogados Colegio de Abogados, y dos expresidentes del organismo.

“Hay opacidad en el sentido de que no nos dan a conocer la fe de hechos de los exámenes”, expuso. (El Diario)