Estado nos aventó la pelota: alcaldes

Tomada de internet

Chihuahua— Varios presidentes municipales de distintas regiones coincidieron que antes de realizar detenciones a ciudadanos por no usar cubrebocas y no acatar disposiciones del reciente decreto del gobernador del Estado, deberán revisar el marco legal y constitucional para ver que sí y qué no aplica. Mencionaron también la falta de apoyo por parte de Gobierno.

Marcos Chávez, del municipio de Jiménez, comentó sentir que el Estado les “aventó la pelota”, y denunció que nunca les ha dado el apoyo que han solicitado en múltiples ocasiones. En Jiménez las autoridades batallan con la cantidad de visitantes de regiones cercanas que llegan a sus sitios de esparcimiento, a pesar de la pandemia, la gran mayoría sin cuidar sana distancia ni otras cuestiones básicas.

“Como seguridad pública nos vemos insuficientes, yo en todo momento he estado solicitando el apoyo aquí en el municipio en ese sentido, tanto a Guardia Nacional como a Policía Estatal, para disuadir reuniones o “coronafiestas”, y han sido omisos al llamado”.

Aseguró que van a ponderar la concientización sobre el arresto y reconoció que en ocasiones han tenido que hacer uso de la fuerza pública contra ciudadanos que hacen caso omiso, pero siempre, después de emitir amonestaciones previas.

Romeo Morales, presidente municipal de Cuauhtémoc, resaltó que cada municipio presenta peculiaridades y por lo tanto, cada ayuntamiento debe determinar las medidas a seguir de acuerdo al avance de la pandemia, garantizando siempre el derecho de libre tránsito de las personas.

“Yo no puedo atentar contra los derechos de la ciudadanía, pero debemos estar insistiendo en que lleven las medidas necesarias correspondientes para que la ciudadanía haga uso de su responsabilidad”, dijo el munícipe.

Quien dijo optar por mediar con la ciudadanía antes de realizar cualquier detención, fue Mayra Díaz, presidenta municipal de Urique. Aseguró que harán esfuerzos mayores para lograr que la población cobre conciencia del peligro que representa desacatar las disposiciones de salud.

Resaltó también que en el municipio de Urique la gente ha colaborado bien y se tienen pocos casos de Covid e incidentes, pero no por esto dejarán de endurecer las acciones para evitar las reuniones que representen un riesgo.

“Estamos tratando de mediar y creando consciencia con la gente, hasta ahorita hemos tenido buena respuesta por parte de la gente y ya se costumbraron a que hay que usar cubrebocas y suspender todo tipo de reuniones sociales, graduaciones, fiestas patronales, ferias de pueblos, quinceañeras, bodas, misas y reuniones de diferentes religiones”, concluyó Díaz.

Finalmente el presidente de Aldama, Miguel Rubio, comentó que los asesores legales del municipio revisan el marco legal y constitucional del decreto, para ver que sí se puede aplicar y qué no se puede aplicar, porque la gente no quiere acatar las disposiciones y las autoridades deben tomar medidas sin caer en actos de abuso o inconstitucionalidad.

“Nos hemos dado cuenta que la gente no atiende las disposiciones y nosotros sí insistimos que requerimos que necesitamos de algún marco legal para aplicar alguna sanción. Nosotros estamos revisando el bando de policía y buen gobierno para ver si podemos legal y constitucionalmente cuadrar alguna infracción”.