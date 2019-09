'Estado falla en búsqueda de personas'

Chihuahua.- Las autoridades del estado están fallando en la búsqueda de personas, no están a la altura de las necesidades de la sociedad, no le dan seguimiento a las investigaciones, señaló Norma Ledezma, de la organización Justicia para Nuestras Hijas.

Mencionó que está fallando la búsqueda de personas no sólo de mujeres, ya que la Unidad especial de la Fiscalía General del Estado en esta materia, no tiene el personal suficiente y los que están no le dan el seguimiento necesario a los casos.

Norma Ledezma comentó que la ley señala un seguimiento permanente de la búsqueda e investigación sobre las denuncias de personas desaparecidas, además de que debe ser inmediata, pero actualmente no se realiza.

“Es claro que el estado mexicano tiene una falla en la busqueda de personas, toda vez que no las buscan permanentemente, e incluso hay carpetas de investigación que tienen tiempo la inactividad sobre la investigacion por periodos muy prolongados”, recalcó la también abogada.

Señaló que hay una debilidad en las unidades de búsqueda, argumentando que en los casos que la organización Justicia por nuestras hijas representa, la búsqueda de personas son interrumpidas, no las buscan ni se investiga.

Asimismo dijo que hay algunos casos donde se aprecia más trabajo de investigación que en otros, menciona que las unidades de búsqueda de personas son las más débiles, tienen menos atención por parte de la autoridad.

Agregó que el problema se agrava en municipios como Aldama y Ojinada donde Ministerio Público es “todologo”, debido a que realiza labores de búsqueda, investiga robo de ganado, secuestros, homicidios, violencia familiar, entre otros.

“El temor de que las personas desparecidas estén sin vida siempre persiste, sin embargo mientras no sean localizadas sin vida, tambien existe la esperanza de que esten con vida”, finalizó.