Estado abandona a viudas de policías

Chihuahua— “Yo sí quiero justicia, yo sí quiero saber quiénes son los que le arrebataron la vida a mi esposo”. Con esas palabras, pronunciadas con la voz entrecortada, Norma Parra expresa el dolor y la impotencia que la acompañan desde el 14 de abril del 2018 cuando balas disparadas por la delincuencia organizada en el poblado de Rubio, dieron un vuelco dramático a su vida.

Agobiadas por trámites burocráticos y hermanadas por el dolor, viudas de los policías estatales caídos en el cumplimiento del deber comparten un mismo sentir: el abandono del Estado.

“Estoy muy inconforme porque se supone que el gobernador nos dijo que no nos dejarían solas y ni siquiera la amabilidad tiene de atendernos… nunca tiene tiempo, siempre anda ocupado”, lamenta Ivonne Mauricio, cuyo esposo cayó abatido durante el enfrentamiento entre sicarios y policías ocurrido el 24 de junio del 2017, en Las Varas, municipio de Madera.





Entre la angustia y el olvido oficial

Norma e Ivonne no se conocen. Tampoco saben de Evelyn, Luz María, Diana y otras dos decenas mujeres que perdieron a sus compañeros de vida en igualdad de circunstancias. Solas deben recorrer los mismos enmarañados caminos que inician casi de manera simultánea a la noticia del deceso violento, pues al sufrimiento que les provoca la pérdida deben sumar la angustia de tocar puertas para cubrir los gastos funerarios.

Es una experiencia que la mayoría de ellas ha atravesado. Dos días después del homicidio del inspector Luis Huerta, el pasado 8 de marzo en el municipio de Gómez Farías, su viuda y su familia se enfrentaron también a ello.

Cuando los honores, las salvas al aire y los discursos de las autoridades se dispersan comienza el peregrinar por lo que en justicia les corresponde: el pago de las pensiones, seguros de vida y compensaciones.

Su lucha empieza con muy poco o casi inexistente apoyo de la instancia por la que sus esposos ofrendaron la vida: la Fiscalía General del Estado.

Son trámites que pueden prolongarse por meses, incluso años. Mientras el abandono se hace cada vez más latente.

“Pasan los días y se olvidan de ti. Se olvidan de la familia, del dolor que estamos sintiendo. Ciertamente, ¿a quién le importa lo que estamos sufriendo mis hijos y yo? A nadie”, afirma Norma.





‘Manuel ofrendó su vida por la seguridad’

Norma supo que su esposo había muerto mucho antes que la Fiscalía le llamara para confirmarle que el suboficial de Policía de la División de Fuerzas Estatales Manuel González Hernández, había sido asesinado afuera del restaurante El Bronco, en el corredor comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, donde junto con su compañero fue atacado a balazos por sujetos armados en abril del 2018.

A través de un video difundido en un medio de comunicación distinguió el cuerpo de su marido que yacía en el suelo, al pie de la patrulla.

“A las cinco de la tarde yo sabía que mi esposo había perdido la vida y no quise decirle nada ni a mi nieto ni a mi hija, porque tenía la esperanza de que estuviera nada más herido…tenía la esperanza de que regresara a casa”, dice mientras el recuerdo empaña con lágrimas sus ojos.

Manuel González tenía once años dentro de la corporación. Era militar jubilado. Sabía defenderse, pero estaba en desventaja. Además del factor sorpresa, la unidad en la que patrullaba no estaba en las mejores condiciones.

Según versiones, la puerta del piloto abría por fuera y en la del copiloto debía jalarse un alambre para su apertura. Tampoco estaban las unidades que comúnmente acompañaban los recorridos. Pese a ello, durante el ataque logró repeler la agresión y privar de la vida a uno de sus victimarios.

Tras la tragedia, ella y su familia han tenido que transitar por la burocracia. El rembolso de los gastos funerarios se prolongó un par de meses. El seguro de vida se pagó 5 meses después. La pensión se liberó en septiembre, pero hasta enero de este año se lo informaron, y a 11 meses de la muerte de su esposo la entrega de la compensación mensual que él recibía aún no es autorizada por el Congreso del Estado.

Son recursos que le corresponden en justicia y por los que ha tenido que andar de una oficina a otra, sola y sin asesoría, incluso en los tiempos en los que una cirugía de columna la obligó a usar andador.

“Tuve que vender su auto. Si alguien me hubiera dicho que ya estaba la pensión, no lo hubiese vendido, era un recuerdo, pero nadie (de Fiscalía) me dijo nada”, lamenta.

Con lo que hasta ahora recibe hace frente al día a día. Gastos de la casa, hipoteca, colegiaturas, medicinas y alimentos.

Demanda lo que es justo, aunque cambiaría todo por tener a su lado al esposo, padre y también abuelo, con el que vivió tantos años.

“Lo recibe uno (el dinero) porque por desgracia lo necesitamos, pero ¿sabe qué siento cuando tomo ese dinero, esos cheques?... siento que ahí está la sangre de mi esposo, que esos cheques están manchados de su sangre porque él dio la vida en la lucha por la seguridad de todos nosotros”, dijo.

“Yo preferiría comer frijoles con tortilla dura debajo de un árbol, pero a su lado”, comparte a pesar de que es consciente de que Manuel no regresará.





‘Faltaban tres días para que Alejandro regresara’

“Ese día yo platiqué dos veces con él por la mañana, en la última llamada me dijo que lo mandaban a Las Varas”, cuenta Ivonne Mauricio al recordar aquél 24 de junio del 2017, fecha en la que su esposo Alejandro Reséndiz Valencia perdió la vida durante un enfrentamiento con sicarios en ese poblado del municipio de Madera.

Después de esa llamada, no hubo más comunicación. Alejandro había sido policía municipal en Delicias y tenía pocos meses de haber concluido la academia en la Estatal.

Tras la conformación del Mando Único fue movido al Noroeste. Enterada del enfrentamiento y angustiada por los mensajes que él ya no recibía, cuando personal de la Fiscalía llegó a su puerta suplicó que no le dijeran nada. Sólo faltaban tres días para que Alejandro volviera a casa de descanso.

A partir de entonces, acompañada por sus tres hijos, inició su andar por el complicado duelo. “Al principio me dijeron que yo no me iba a mover para nada, que todos los trámites los harían ellos, pero a los quince días tuve que empezar a hacerlo”, comenta.

Originaria de Delicias, las primeras veces las unidades de la Fiscalía venían por ella para trasladarla a Chihuahua, después tuvo que enfrentar los viajes y los gastos sola.

La entrega de la pensión tardó cuatro meses, la autorización del Congreso para el pago de la compensación se concedió apenas el 5 de marzo, un año nueve meses después del asesinato de su esposo.

Al igual que al resto de las viudas le ha sido negada una indemnización por parte del Estado, a pesar de que asesoramientos legales que ha recibido le indican que ellas pueden ser beneficiarias debido a las circunstancias violentas en las que se produjeron los decesos.

Ivonne, como muchas otras esposas de policías caídos en el cumplimiento del deber, y los hijos de estas, ha abandonado el apoyo psicológico que les brindó la Fiscalía. “No sirve de nada”, afirma. “Aún es muy doloroso, es muy difícil, porque yo aún lo escucho llegar a la casa, a veces oigo su voz…aunque sé que ya no está aquí”, confiesa.





No las vamos a desproteger: Corral

“Esta mañana he recibido en el Palacio Estatal a Eva María Puentes, la joven viuda de nuestro policía caído en Villa Ahumada, Édgar Mariano Rojas Duarte, y a su pequeña Isabel, de sólo dos meses. Invité a Eva para comentarle que estaré al pendiente de ella y de sus dos hijas, no las vamos a desproteger y les aseguraremos su sustento, atención médica y educación hasta la universidad. También haremos justicia por este cobarde asesinato”.

Con esas palabras, el gobernador Javier Corral difundió a través de las redes sociales un par de fotografías que lo mostraban sosteniendo en brazos a una bebé y cercana a ellos la viuda del policía asesinado durante el ataque a las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Ahumada. Era 2 de junio del 2017, ocho días después de que el policía estatal fuera asesinado.

Frases similares de acompañamiento permanente han sido vertidas a lo largo de los homenajes póstumos de los 34 agentes que han sido asesinados por grupos de la delincuencia organizada en los últimos dos años. En ese mismo lapso, al menos dos ceremonias para condecorar a los elementos fallecidos han sido canceladas.

Hoy los discursos ante los oídos de las viudas suenan irreales.

“En un principio está uno con tanto dolor que uno lo cree, pero pasan los días críticos y se olvidan de uno, del dolor que tenemos… ¿Cómo sabemos realmente si están buscando a los asesinos de mi esposo y a los de tantos policías? ¿Cómo?”, cuestiona Norma.

Es una pregunta para la que no encuentra respuesta.





