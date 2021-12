Esperan instrucciones para aplicar refuerzo a docentes

Ciudad Juárez.— A partir del 3 de enero de 2022, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) recibirá los detalles acerca de la logística del refuerzo de vacunación contra Covid-19 dirigida al personal educativo del estado, así como la fórmula con la que será inmunizado, informó el titular de la dependencia, Javier González Mocken.

El pasado 28 de diciembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que ya se contaba con una programación para la vacunación de personal educativo que arrancará el próximo año, luego de que recibieron una dosis única del antígeno CanSino el pasado mes de mayo.

“Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los tres ejes de priorización de la política de vacunación, que es el facilitar la operación de actividades de interés público, como definitivamente lo es la educación, en la medida en que el personal esté protegido. Entonces, también serán vacunados con el refuerzo”, dijo Gatell.

Mientras, a nivel estatal fueron inoculados 62 mil 734 miembros del personal educativo con la formula CanSino; en Ciudad Juárez, 18 mil 970 trabajadores de escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos recibieron la vacuna contra el virus, de acuerdo con datos que la SEyD proporcionó al término de la jornada de vacunación.

Al ser más de 60 mil quienes fueron vacunados contra el virus de Covid-19 con la dosis CanSino, uno de los biológicos que no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no pueden ingresar a Estados Unidos, el secretario general de la Sección 42, Ever Avitia, señaló que esperaba que se hiciera el refuerzo con la fórmula de AstraZeneca.

“Después de ser vacunados los adultos mayores y el sector salud, compañeros trabajadores a quienes hay que reconocerles el trabajo extraordinario y heroico que realizan, seguiría el importante grupo magisterial con una vacuna que esperemos sea la AstraZeneca, como se están aplicando todos los refuerzos, sobre todo aquí en Chihuahua por la cercanía con la frontera”, indicó Avitia.

Además, señaló que hasta el momento, el subsistema estatal de educación ha registrado un promedio de 400 defunciones por coronavirus entre personal docente y familiares cercanos, pero que el número más alto de pérdidas durante la pandemia sucedió durante octubre de 2020 y marzo del presente año.

Siguen sin fecha

La delegada regional de la Secretaría de Bienestar, Elizabeth Guzmán, informó que la próxima semana arrancará una nueva campaña de vacunación; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un calendario con las fechas oficiales, por lo que sólo se sabe que se tratará de la segunda dosis para adolescentes con comorbilidades, el refuerzo para el sector salud y personas mayores de 60 años.

También la segunda dosis con la fórmula Pfizer para menores, la segunda con el antígeno de AstraZeneca para la población rezagada y el refuerzo para el personal educativo, que hasta el momento se espera que sea con la fórmula de AstraZeneca, aunque también podrán inocularse de acuerdo con el grupo etario al que pertenecen, señaló Guzmán.

Vacunados con CanSino

62 mil 734 del personal educativo en la entidad

18 mil 970 en la frontera

* De escuelas públicas y particulares de todos los niveles