Esperan en mayo reforma a la Constitución estatal

Ciudad Juárez.— Legisladores locales que se encargan de la reforma integral de la Constitución estatal prevén lograr su aprobación en mayo próximo, a más tardar.

“Tenemos planeado que este mismo primer período salga, específicamente tenemos planeado que sea para mayo cuando ya tengamos la aprobación de la reforma. Tenemos que tener en mayo una mejor Constitución de la que actualmente tenemos”, adelantó el diputado local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, secretario de la Comisión Especial para la Reforma de la Constitución Política del Estado de Chihua-hua en el legislativo.

Actualmente se realizan foros con la asistencia de organizaciones civiles que propondrán iniciativas para nutrir la reforma integral. En esta ocasión es el segundo foro y se realizará otro en la ciudad el próximo 28 de febrero para completar nueve en varios municipios del estado.

Después de los foros entrará la Comisión Especial al estudio de las iniciativas planteadas y una vez que se dictaminen, pasarán al pleno antes de que concluya el primer período de sesiones de este año.

“La participación es buena porque hay organizaciones que han planteado temas de reforma constitucional desde hace tiempo. Se trata de que tengamos una constitución que tenga la visión de la ciudadanía”, reconoció el legislador.

En su discurso, la diputada panista, Marisela Terrazas Muñoz, dijo que “este tipo de foros nos han permitido acercarnos y consultarle a las ciudadanas y los ciudadanos, cuáles son las iniciativas o cuáles son las reformas que estaremos modificado, reformando y también una gran generosidad por parte de todos los grupos parlamentarios para poder llevar a cabo este trabajo”.

Reconoció que en el Congreso y en este planteamiento, hay al menos 50 iniciativas donde existen coincidencias, que van desde derechos de los niños, reformas en derechos humanos, en democracia participativa, en hacienda pública y en órganos internos de control.

“Hace más de 20 años que no se realizaba un cambio de esta magnitud y hoy, no tendría sentido si no lo hacemos con ustedes y para ustedes; que cada ley que se plantee aquí y que cada ley que nos norme, sea consultada y discutida por todas la voces”, comentó.

En el evento realizado en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la ciudad fronteriza, estuvieron presentes, las y los diputados: María Antonieta Pérez Reyes, Magdalena Rentería Pérez, Rosana Díaz Reyes; Óscar Daniel Avitia Arellanes, Benjamín Carrera Chávez y la regidora del Ayuntamiento de Juárez, Cecilia Reyes Castro.