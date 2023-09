Esperan desde el lunes salida del tren a Juárez

Chihuahua—Desde que llegaron el pasado lunes por la mañana, cientos de migrantes, en su mayoría centroamericanos, están a la espera del tan esperado tren que autoridades de Ferromex les prometieron, para poder sacarlos de los patios de la empresa ferroviaria, con destino a Ciudad Juárez, donde los extranjeros buscan llegar a la línea fronteriza y entregarse a las autoridades norteamericanas en busca de asilo.

Los patios de dicha empresa, prácticamente están “tomados” por los grupos de familias o extranjeros que viajaron solos, en su mayoría de distintas regiones de Venezuela, por lo que desde el pasado lunes montaron un campamento improvisado en espacios donde hay alguna sombra.

Familias enteras están a la expectativa de lo que les informa un hombre que identificaron como “Martín”, oriundo de Venezuela y quien es el que dialoga con las autoridades de Ferromex, sobre cuando estaría el tren que los transbordaría a Ciudad Juárez.

Cerca de las 13:00 horas del pasado jueves, justo cuando cumplían ya cuatro días de estar acampando en dicha zona, un empleado de Ferromex al que identificaron como “Juan Carlos”, les comentó que a las 14:00 horas estarían echando a andar el tren que los llevaría a Ciudad Juárez, pero minutos antes de la hora pactada, les cambió el horario para las 18:00 horas.

Pese a lo intenso de los rayos solares gran parte del día, aunado a que las últimas noches la lluvia ha estado presente en gran parte de la ciudad, los cientos de extranjeros que han atravesado el país de distintas formas, no pierden la esperanza de poder llegar a Ciudad Juárez para ver si llegan “al otro lado” o se entregan a las autoridades norteamericanas.

Algunas familia utilizan leña y hojarasca para generar fuego y poder cocinar, explicando “Jason” que los sartenes los han conseguido en el camino y que los alimentos, algunos los han donado ciudadanos y otros más los han comprado con su dinero.

“Yo salí de mi casa en Venezuela junto con mi hija y esposa desde hace un mes, hemos atravesado Centroamérica, la selva… todo bien, pero lo peligroso empezó al llegar a Tapachula, ahí los migras (como le llaman a cualquier autoridad) nos quitan dinero por todo, es más; puedo decirle que ha sido más peligroso viajar por México que por la selva”, comentó “Jason”, quien pidió cambiar su nombre por cuestiones de seguridad.

El joven venezolano estaba en un grupo de otros 15 compatriotas suyos que salieron a la par de su país, con el fin de poder llegar a Estados Unidos, explicando que en todo el trayecto ha invertido cerca de tres mil dólares para pagar sobornos, comidas, traslados e incluso a autoridades, para no ser detenido ni él ni su familia.

“La verdad es que hemos pagado más aquí en Mexico a los migras porque no nos detengan o a los de migración porque nos dejen abordar los autobuses, deje le cuento que incluso en los autobuses, primero nos hicieron comprar las boletas de pasaje y después nos bajaron, hasta que les dimos dinero”, comentó a la par de que ingería con su familia y compañeros de viaje un platillo de papas fritas, salchichas y arroz. A la entrada de los patios de Ferromex Tabalaopa no hay presencia de autoridad alguna, por lo que sin problema puede ingresar cualquier persona ajena a la dependencia, lo que pone un poco nerviosos a los migrantes.

Mientas esperaban la confirmación de que el tren los llevaría a su destino, que es Ciudad Juárez, los cientos de viajeros buscaban la manera de resguardarse del sol, saciar su sed, ver dónde hacer sus necesidades fisiológicas e incluso donde cambiar sus ropas. Un nutrido grupo de hombres en su mayoría, buscaba la manera de ducharse en una toma de agua que les había habilitado personal de Ferromex, a la par de que en un puesto de alimentos, un grupo de conductores de plataformas digitales de transporte les ofrecía alimento sin costo alguno.

Menores de edad comenzaron a buscar a “Juan Carlos”, el empleado de Ferromex que les había prometido que los llevarían en un tren en punto de las 14:00 horas con destino a Ciudad Juárez, desesperación que comenzó a crecer más en los infantes, al ver que los vagones no llegaban al punto de reunión.

“Ya queremos irnos, tenemos fe de que nos irá bien en el trayecto a Juárez, aquí en Chihuahua nos han tratado bien, toda la bronca fue en sur del país, pero aquí han sido buenos con nosotros”, narró Guillermo, un padre de familia quien junto con sus tres hijas y su esposa, buscaba llegar a la frontera para poder buscar trabajo allá. Aclaró que no tenían la mínima intención de quedarse aquí en la ciudad o en el trayecto, ya que el viaje no lo habían empezado con esa finalidad, sino con miras a poder llegar a alguna ciudad norteamericana para poder trabajar.

Trabajan de barberos para poder subsistir

Entre el grupo de migrante venezolanos estaba “Marvin”, un joven de complexión alta, cabello chino y tatuajes, el cual ofrece trabajos de barbero, oficio que desempeñaba desde hace varios años en Caracas.

“A mí me iba bien en mi país como barbero, pero la crisis me alcanzó y tuve que empezar a viajar, pero con esto me he podido hacer de dinero”, comentaba a la par de que sus compatriotas le “daban carrilla” por como a pura navaja, rapaba y marcaba la barba a otro sujeto.

“Marvin” comentó que la travesía que el emprendió desde salió de su país ha sido de poco más de dos meses, explicando que el proceso ha sido duro, pero que no perdía esperanza de poder llegar a los Estados Unidos.

Nos han tratado bien en Chihuahua

“Jason” y sus compañeros de viaje se mostraron agradecidos por la solidaridad de los chihuahuenses hacia ellos, sobre todo por la complicada situación que atravesaban, explicando que el trato que han recibido era único y por lo cual estaban contentos. “Nos han traído alimentos, agua, refrescos… estamos agradecidos, no tenemos otra palabra más que gracias y que Dios los bendiga, nos han tratado bien, les prometemos que estamos aquí de paso, no queremos quedarnos”, prometió.

Fue más peligroso atravesar México que viajar por la selva

“Martín”, quien de cierto modo está identificado como uno de los líderes de los cientos de migrantes venezolanos varados en la estación de Ferromex Tabalaopa, comentó que para la gran mayoría, ha sido más complicado el atravesar México, que toda la selva centroamericana, no por los riesgos naturales, sino por las autoridades mexicanas.

Con un semblante desesperado por ver que sus connacionales esperaban ya el tren prometido con destino a Ciudad Juárez, “Martín” comentó que las autoridades migratorias han buscado la manera de poder quitarles dinero y obstruirles el paso.

“La verdad es que de Tapachula a la Ciudad de México todo fue un solo problema, más riesgo que incluso atravesar la selva de nuestro país, de Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿sí?; aquí en México el mayor peligro es la autoridad, pero debo de aceptar que de la Cuidad de México al norte del país, han sido más buenos y atentos nos nosotros, no podemos quejarnos en ese aspecto”, comentó.

El venezolano comenzó a pedirles a sus compañeros que mantuvieran la calma a la de que les confirmaban que el tren saldría hasta las 18:00 horas, mientras explicaba ya más apresurado, “a eso me refiero con los malos tratos de la autoridad, de migración, de la Guardia Nacional, nos dicen una cosa, en algunos casos nos quitan dinero y si pueden, nos hacen pagar doble por cosas como los pasajes en el bus”.

