Esperamos que Ebrard reaccione: Carrera

Chihuahua. – “Aquí se cerró una página y ahora vamos todos juntos, ahora no es Adán, ahora no es Marcelo ni Noroña… ahora es Morena ”, declaró el coordinador del Movimiento #EsClaudia en Chihuahua, Benjamín Carrera, quien dijo esperar que Marcelo Ebrard reflexione y no lastime al partido.

Dijo que al final llegó el resultado que esperaban, pues las encuestas desde hace un año atrás, presentaban una tendencia irreversible en las ciudades y en la sierra, con Sheinbaum a más de 15 puntos de diferencia con el segundo lugar.

Agradeció a todos y a todas las militantes y simpatizantes, quienes participaron en el equipo promotor casa por casa, colonia por colonia, y que llevaron al triunfo al proyecto que consideran, continuará con la política presidencial actual.

“Esperamos que Marcelo reflexione sobre lo que sucede, los resultados no le favorecieron, esperamos y una decisión correcta que no vaya a lastimar al movimiento, que sin embargo, es mucho más grande que cualquier candidatura”, sentenció.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx