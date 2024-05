Esperamos concluir con el tema de los amparos: Rivera Campos

Chihuahua, Chih.- El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, comentó que espera que con la inscripción de los 112 alumnos que perdieron el amparo y no habían pagado la cuota semestral, pueda concluirse el asunto en lo práctico, ya que en los Juzgados Federales aún están pendiente de ser resueltos recursos legales.

Ayer el rector de la UACH anunció que este viernes las Cajas Únicas estarán abiertas a partir de las 9 de la mañana para que los 112 alumnos que perdieron el amparo y que hasta este día están fuera de la institución educativa, tengan la oportunidad de pagar la inscripción y así estén en condiciones de no perder el semestre, al cual le quedan tres semanas de clases.

Dijo que han estado contactando de manera directa a los alumnos, para informarles de esta oportunidad, ya que no habrá otra en el futuro.

Según los datos del Área Jurídica de la Universidad, en total fueron recibidas mil 266 demandas de amparo. A la fecha se tienen sentencias que representan a mil 230 alumnos, de las cuales hay 112 alumnos con sentencia negada firme, lo que significa que son alumnos que no estarían formando parte de la Institución en el semestre enero/ junio 2024.

Destacó que las resoluciones de los juzgados fueron en tres sentidos:

Negaron el amparo porque si bien se reconoció la existencia al derecho a la educación superior gratuita derivado de la reforma de mayo del 2019, también se reconoció que el derecho no es exigible por no haberse cumplido a la fecha las condicionantes establecidas por el propio reformador, así como que no debe interpretarse la gratuidad en la educación superior como la eliminación total de cualquier cobro.

Amparos concedidos, si bien el Juzgado concedió el amparo, señala que es para el efecto de que la Universidad brinde al quejoso la oportunidad de que pague la cuota de inscripción. Lo que en sí representa una contradicción en las consideraciones con el resolutivo, lo que motivó que la Universidad recurriera a las sentencias.

Negar el amparo respecto a que se omita el pago de la cuota de inscripción, pero se concede para el efecto de que la Universidad permita al quejoso realice el pago de la cuota de inscripción y de requerirlo el alumno, se realice en un plan de pagos.